Đúng ngày 7/8, 8/8, 9/8, 3 con giáp hốt cạn lộc trời, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên không cầu mà được

Tâm linh - Tử vi 06/08/2023 10:15

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong ngày 7/8, 8/8, 9/8?

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 7/8, 8/8, 9/8, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên thời gian tới của những chú Chuột sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Đúng ngày 7/8, 8/8, 9/8, 3 con giáp hốt cạn lộc trời, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên không cầu mà được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Những khó khăn vất vả đã qua, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ trong ngày 7/8, 8/8, 9/8. Nói chung bạn sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền bạc đều đủ đầy không lo thiếu trước hụt sau. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui cực lớn trong thời điểm này.

Đúng ngày 7/8, 8/8, 9/8, 3 con giáp hốt cạn lộc trời, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên không cầu mà được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, trong ngày 7/8, 8/8, 9/8, những chú Khỉ là con giáp may mắn có nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục.

Đúng ngày 7/8, 8/8, 9/8, 3 con giáp hốt cạn lộc trời, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên không cầu mà được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 6/8/2023 tử vi tháng 8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi đầu tuần

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 59 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay