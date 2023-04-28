Đúng mùng 10 tháng 3, những con giáp được Ngọc Hoàng phù hộ như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, tình cảm nở hoa, kiếm "sương sương" tiền tỷ, sự nghiệp bay cao

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 09:32

Dự đoán 3 con giáp có thần phật song hành, bội thu tiền tài, giàu có hơn người vào ngày này.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

Theo tử vi, người tuổi Tý phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

Đúng mùng 10 tháng 3, những con giáp được Ngọc Hoàng phù hộ như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, tình cảm nở hoa, kiếm 'sương sương' tiền tỷ, sự nghiệp bay cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách nhẫn nại, có chí cầu tiến và không ngừng nỗ lực chờ đợi tìm kiếm cơ hội tốt. Trong cuộc sống, tuổi Thân không được gặp nhiều may mắn như những người khác nhưng họ lại có quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống dù khó khăn mấy chỉ cần vững lòng cũng sẽ vượt qua. 

Đúng thời điểm này, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân cần bình tĩnh quan sát và nắm bắt những cơ hội tốt đang đến với mình. Chỉ cần giữ được ý chí phấn đấu, biết trân trọng những điều mình đang có thì sẽ đổi vận vào cuối năm nay. Chờ xem nhé!

Đúng mùng 10 tháng 3, những con giáp được Ngọc Hoàng phù hộ như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, tình cảm nở hoa, kiếm 'sương sương' tiền tỷ, sự nghiệp bay cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong thời điểm này. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp.

Đúng mùng 10 tháng 3, những con giáp được Ngọc Hoàng phù hộ như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, tình cảm nở hoa, kiếm 'sương sương' tiền tỷ, sự nghiệp bay cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, các mối quan hệ của bạn khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Ngọ cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Thực Thần đem tới nguồn tài lộc dồi dào vào buổi sáng ngày 28/4, 3 con giáp giàu hơn trúng số, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát

Thực Thần đem tới nguồn tài lộc dồi dào vào buổi sáng ngày 28/4, 3 con giáp giàu hơn trúng số, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát

Theo tử vi, vào thời điểm này hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 29/4 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to