Đúng hôm nay (thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch), 3 con giáp đón tam hỷ lâm môn, cuối tuần trúng lớn, tiền của dồi dào, vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 04:03

Thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch hôm nay có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu, trong thời gian trước vận khí giảm sút, làm gì cũng vấp váp, chậm chạp, dễ gặp chê trách. Nhưng hôm nay, thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt. Số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát. Tài lộc “không mời mà đến”, tiền bạc không thiếu.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, phát đạt không thể ngừng, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, phúc lộc song toàn. Không chỉ có vậy, tại nơi làm việc họ cũng liên tục gặp quý nhân, được hỗ trợ để thành công, thăng tiến khiến nhiều người ghen tị. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ ngày càng gặt hái thành công, sự nghiệp thịnh vượng.

Đúng hôm nay (thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch), 3 con giáp đón tam hỷ lâm môn, cuối tuần trúng lớn, tiền của dồi dào, vượng đường thăng tiến - Ảnh 1
Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ hôm nay, thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Từ giờ tới cuối năm những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Đúng hôm nay (thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch), 3 con giáp đón tam hỷ lâm môn, cuối tuần trúng lớn, tiền của dồi dào, vượng đường thăng tiến - Ảnh 2
Hôm nay, thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bản mệnh đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều.

Thứ 7, tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà giúp Thìn làm đâu thắng đó. Người làm kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bạn vẫn có lợi.

Tiền bạc với Thìn tuy không phải vấn đề nhưng có lúc vì quá mải mê kiếm tiền mà bản mệnh quên cả việc chăm lo cho bản thân mình.

Đúng hôm nay (thứ Bảy ngày 22/8 âm lịch), 3 con giáp đón tam hỷ lâm môn, cuối tuần trúng lớn, tiền của dồi dào, vượng đường thăng tiến - Ảnh 3
Thứ 7, tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà giúp Thìn làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Trời cao đã ấn định 3 con giáp này phải hưởng số giàu sang, tiền để chật nhà, gia đạo bình an, hạnh phúc.

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