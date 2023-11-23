Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/11/2023, 3 con giáp vướng họa tiểu nhân, thị phi tìm đến, tình tiền đều đi xuống

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/11/2023, Tương Phá gây họa, người tuổi Tý dễ vướng vào rắc rối với kẻ tiểu nhân, khiến công việc khó có thể tiến triển suôn sẻ. Hôm nay, bạn cần cẩn thận trong việc đưa ra các quyết định.

Không những vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.

Tình hình tài chính cũng chưa có tiến triển nào đáng kể. Để có thể tránh rơi vào cảnh cháy túi, bạn cần nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu, tránh thói ham vui, chơi bời phóng đãng hoặc dễ dàng tin theo lời rủ rê đầu tư của kẻ xấu.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/11/2023, Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Dần cần nỗ lực chấm dứt những hiểu lầm đang diễn ra trong công việc càng sớm càng tốt. Đừng nghĩ bạn ổn khi ở một mình và chỉ lo đến bản thân, không màng quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Bạn đang bị tổn thương nặng nề đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thời gian qua bạn càng làm càng cảm thấy hoang mang vì mục tiêu của bạn không rõ ràng. Hãy có một mục tiêu cụ thể nhất cho mình ít nhất trong 6 tháng - 1 năm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người đặt ra mục đích hoặc mục tiêu rõ ràng có xu hướng sống lâu hơn.

Kim - Mộc xung khắc không tốt cho khía cạnh tiền bạc của bạn lúc này, nhất là những ai đang lâm vào nợ nần thì thấy càng lúc càng khó khăn. Bạn phải ghi ra từng vấn đề của mình để xác định một cách rõ ràng, nghĩ mãi trong đầu sẽ không giải quyết được chuyện gì cả.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/11/2023, tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái thiếu tập trung, nếu không nóng nảy, bốc đồng thì cũng ham vui, không muốn làm việc. Chính vì vậy, con giáp này có thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Con giáp này cần học cách đánh giá vấn đề toàn diện hơn, chớ nên ngây thơ tin theo lời nói một chiều của người khác.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bản mệnh thích dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân hơn. Dù người khác có chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng sẽ tìm cách từ chối dứt khoát.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo