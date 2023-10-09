Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, 3 con giáp gặp vận xui, tài vận lao đao, làm gì cũng nên cẩn trọng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, Tuổi Mùi dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, Tuổi Mùi có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, tuổi Tỵ bị hung tinh Thiên Quan tác động nên sẽ có những sự cố bất ngờ ập tới khiến bạn không kịp trở tay. Nếu lúc này bạn không đủ tỉnh táo thì tình hình sẽ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, gây ra những tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc, bản mệnh cũng sẽ có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Tài vận có xu hướng giảm sút vì nhiều nguyên nhân. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân Tỵ cũng cần phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu, xây dựng kế hoạch quản lý tài chính cho phù hợp.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, chịu ảnh hưởng của Phá Thái Tuế, người tuổi Dậu trở nên nóng nảy hơn thường ngày và điều đó sẽ gây ra không ít rắc rối cho bản mệnh. Do không kiềm chế được cảm xúc nên con giáp này có thể sẽ gây gổ với những người có ý kiến trái ngược hay không làm đúng ý mình. Bản mệnh quá cầu toàn và muốn mọi việc hoàn hảo nhưng điều đó không dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này còn có sự xuất hiện của hung tinh gây phá tài là Kiếp Tài nên tài vận của Dậu cũng sụt giảm nhanh chóng. Bản mệnh có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng tin người mù quáng bởi như vậy rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng và phải trả giá bằng chính đồng tiền mình vất vả kiếm ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo