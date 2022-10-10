Đúng giờ Sửu hôm nay 10/10: Đầu tuần nhiều phúc lộc, 3 con giáp may mắn vây quanh, làm việc gì cũng thuận lợi đủ đường, cuối ngày đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 02:33

Đúng giờ Sửu hôm nay, thứ hai đầu tuần nhiều khởi sắc với 3 con giáp này, may mắn bám gót, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi.

Tuổi Thân

Tiếp nối tử vi ngày 9/10/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Một số người luôn chăm chỉ với những công việc làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Bạn nhiệt tình cống hiến nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài, nhờ thế mà tình hình tài chính được đảm bảo trong thời gian dài.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Thân có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 10/10: Đầu tuần nhiều phúc lộc, 3 con giáp may mắn vây quanh, làm việc gì cũng thuận lợi đủ đường, cuối ngày đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa đỏ thắm - Ảnh 1
Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương.

Trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu đã phải lòng một ai đó, bạn nên dũng cảm bày tỏ để có thể mở ra một cơ hội triển vọng cho đôi bên. Đừng tiếp tục ngại ngần nữa, bởi ai cũng xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 10/10: Đầu tuần nhiều phúc lộc, 3 con giáp may mắn vây quanh, làm việc gì cũng thuận lợi đủ đường, cuối ngày đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa đỏ thắm - Ảnh 2
May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay Thứ Hai 10/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Ngọ tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Thân cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Ngọ, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Đúng giờ Sửu hôm nay 10/10: Đầu tuần nhiều phúc lộc, 3 con giáp may mắn vây quanh, làm việc gì cũng thuận lợi đủ đường, cuối ngày đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa đỏ thắm - Ảnh 3
Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 9/10: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp có điềm báo thất thoát tiền tài, vận trình kém may mắn, gia đạo bất ổn, vợ chồng lục đục

Cuối ngày mai 9/10: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp có điềm báo thất thoát tiền tài, vận trình kém may mắn, gia đạo bất ổn, vợ chồng lục đục

Cuối ngày mai 9.10, Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này có điềm báo thất thoát tiền tài, gia đạo bất ổn, tình duyên có phần khó khăn.

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