Đúng giờ ngọ ngày 30/6: 3 con giáp được 'thần tài nhiệt tình nâng đỡ' hốt bạc hốt tiền, cầu gì được nấy, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 17:09

Ba con giáp do được Thần Phật phù hộ, cát tinh soi chiếu nên mọi sự hanh thông, thuận lợi và dễ dàng có được thành công.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chính trực, thẳng thắn, đa tài đa nghệ, rất giỏi trong việc xây dựng các mối nhân duyên tốt đẹp nên thường có quý nhân phù trợ lúc cần thiết.

Ngày 30/6, do có Tài Tinh nhập mệnh nên bước vào cục diện "Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa" nên sự nghiệp sẽ đi lên "như diều gặp gió", đồng thời lại được quý nhân nâng đỡ nên sẽ có các cơ hội kiếm tiền và phát đại tài. Do đó, người tuổi Mão sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Đúng giờ ngọ ngày 30/6: 3 con giáp được 'thần tài nhiệt tình nâng đỡ' hốt bạc hốt tiền, cầu gì được nấy, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, tư duy linh hoạt, nhiều sáng kiến, làm việc chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, ngại khổ.

Ngày 30/6, do cung sự nghiệp xuất hiện Thiên Đức Quý Nhân nên người tuổi Ngọ có thể dễ dàng hoàn thành mọi công việc và tạo dựng cho mình một sự nghiệp rực rỡ, nổi bật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đồng thời với sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, con giáp này cũng có một cuộc sống giàu có, sung túc không cần lo lắn về tiền bạc. 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tư chất thông minh, chăm chỉ, tháo vát, luôn hết lòng vì công việc nên được đánh giá cao trong công việc

Ngoài ra, con giáp này bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn nên thường được Thần Phật phù hộ và có quý nhân trợ giúp khi gặp khó khăn, hiểm nguy.

Ngày 30/6, do có cát tinh nhập mệnh nên con giáp này sẽ có được cơ hội may mắn để thực hiện những mong ước của bản thân và tạo dựng một cơ hội thành công rực rỡ. Chính vì thế mà người tuổi Sửu không còn phải lo lắng về tiền bạc cũng như chịu bất cứ áp lực nào trong cuộc sống nữa.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Thời khắc vàng son chạm đỉnh đúng 8 giờ tối mai (30/6): top 3 con giáp vươn lên đổi đời, tiền chật nhà, chật két, chức tước bổng lộc cao đầy mình

Thời khắc vàng son chạm đỉnh đúng 8 giờ tối mai (30/6): top 3 con giáp vươn lên đổi đời, tiền chật nhà, chật két, chức tước bổng lộc cao đầy mình

Sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thăng tiến giúp 3 con giáp ghi tên vào sổ tài lộc, đổi đời nhanh nhất trong năm, không còn khó khăn hay vất vả như những tháng trước.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026