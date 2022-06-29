Tử vi 17 ngày tới, đẩy lùi xui xẻo, tài lộc khai thông, 3 con giáp may mắn công thành danh toại, phú quý đầy nhà, tiền bạc dư dả, tha hồ đón nhận phúc trạch ơn trên

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 17:08

Tử vi 17 ngày tới, 3 con giáp may mắn công thành danh toại, tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 17 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc dư dả. Con giáp có thể tìm ra giải pháp trong công việc, tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Vì thế con giáp này đừng ngần ngại chứng tỏ bản thân và chia sẻ ý kiến của mình với mọi người xung quanh. Cơ hội làm giàu đang đến với con giáp rất gần, bản mệnh hãy tranh thủ mà nắm bắt nhé.

Vận trình tình cảm của con giáp khá suôn sẻ, con giáp mặc dù bận rộn với công việc nhưng không bao giờ quên dành thời gian quan tâm, chăm sóc nửa kia của mình. Đối phương cảm thấy bạn là người vô cùng trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc cho họ trong cuộc sống.

con giap may man 1
Người tuổi Thân trong 17 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 17 ngày tới tài lộc dư dả, thuận đường công danh. Con giáp trong 17 ngày tới sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bản mệnh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính. 

Tài lộc của con giáp cũng vì thế mà trở nên rủng rỉnh. Con giáp chẳng những có thể chia trả cho những hóa đơn của mình mà còn dư dả giúp đỡ những người xung quanh.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu trong 17 ngày tới tài lộc dư dả, thuận đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 17 ngày tới tài lộc hanh thông, tiền bạc thuận lợi. Thần Tài mang đến những hiệu vui về tiền bạc cho bản mệnh, với những ai đang chăm chỉ làm thêm công việc thì đây là lúc này bạn nhận được nguồn tiền dồi dào. Con giáp không phải lo lắng, suy nghĩ điều gì quá nhiều về những áp lực công việc hay những toan tính của người xung quanh mà thuận lợi đạt được mục tiêu của mình.

Trong chuyện tình cảm, con giáp sẽ có cơ hội để kết nối với người mà mình yêu thương hoặc nhân vật mà đã lâu bạn không tương tác, nhưng trái tim hẳn vẫn còn nhung nhớ về họ.

con giap may man 3
Người tuổi Ngọ trong 17 ngày tới tài lộc hanh thông, tiền bạc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 7/7), Thần Phật ưu ái, tài lộc đầy kho, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, cát khí dâng tràn, tiền vàng dư dả, muốn gì được nấy

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 7/7), Thần Phật ưu ái, tài lộc đầy kho, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, cát khí dâng tràn, tiền vàng dư dả, muốn gì được nấy

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 7/7), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp tử vi 17 ngày tới tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026