Tử vi 2 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 2/7), phúc khí ngập tràn, niềm vui muôn lối, 3 con giáp làm ăn thịnh vượng, tài lộc hanh thông, công thành danh toại, đón nhận vô số vận may

Con giáp biết cách yêu thương gia đình mình nhiều hơn. Có lẽ bạn là người quá đam mê với công việc nên đã quên mất những người thân thiết xung quanh mình. Thế nhưng, trong giai đoạn này, con giáp hãy dành thời gian trò chuyện và âu yếm với mọi người.

Trong 2 ngày đầu tháng 7, người tuổi Mùi vận trình lên hương, tài lộc thuận lợi. Nhờ Thiên Tài phù trợ, con giáp may mắn có khả năng sẽ phát tài lớn trong ngày hôm nay. Nếu bản mệnh là người chăm chỉ tham gia các công việc làm thêm, chắc chắn bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Nhờ có cát tinh soi chiếu nên đường tài lộc dồi dào, vượng phát. Người làm công việc văn phòng có thêm thu nhập từ việc làm thêm, nghề phụ, song làm gì cũng nên cân bằng. Người kinh doanh buôn bán cùng thuận lợi hơn, lợi nhuận tăng đáng kể. Nhìn chung, vận trình trong 2 ngày tới của con giáp thăng tiến rực rỡ.

Con giáp này cũng luôn đón đầu xu hướng, là người có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể làm được những việc mà không phải ai cũng làm được nên cũng có tài lộc hơn người.

Nhờ có cát tinh soi chiếu nên đường tài lộc dồi dào, vượng phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón nhận vận may tiền bạc trong 2 ngày đầu tháng 7. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuổi Thìn đón nhận vận may tiền bạc trong 2 ngày đầu tháng 7 = Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.