Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/1 - 2/7), nhật nguyệt soi sang, hưởng toàn điều may, 3 con giáp vận khí hanh thông, công danh phát đạt, tiền bạc dư dả, may mắn muôn nơi

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 11:42

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/1 - 2/7), 3 con giáp may mắn vận khí hanh thông, tiền bạc dư dả, làm gì cũng thuận lợi, thành công.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tuần tài lộc dồi dào, vận trình thuận lợi. Công việc của con giáp may mắn thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Những quyết định của bản mệnh trong thời gian qua đều đi đúng hướng, bản mệnh được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Dậu tiền bạc rủng rỉnh, không cần bận tâm đến việc chi tiêu. 

Đối với chuyện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn để tăng sự gắn kết.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tuần tài lộc dồi dào, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần có quý nhân soi đường, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, con giáp được cấp trên ưu ái và cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Con đường tài lộc của bạn cũng vì thế mà trở nên thuận lợi. Con giáp có của ăn của để, sống đời dư dả, phủ phê. 

Chuyện tình cảm của con giáp này có nhiều bước tiến. Con giáp và nửa kia luôn yêu thương, đồng hành cùng nhau. Người độc thân có thể tìm được người phù hợp với mình.

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Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần có quý nhân soi đường, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần phát tài phát lộc. Sự nghiệp của con giáp may mắn phất lên lên như diều gặp gió. Bản mệnh năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Tình cảm như ý, Tuổi Mão đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Mão thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

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Người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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