Tử vi 10 ngày tới (29/6 - 8/7), hào quang chiếu rọi, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân dẫn đường đạt được nhiều thành công vang dội

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới có cơ hội hái ra tiền. Người làm công ăn lương vừa mới nhận được tiền lương, bạn còn có niềm vui khi vừa có cơ hội được nhận khoản thưởng hoặc tiền làm thêm từ công việc phụ của bạn. Người kinh doanh buôn bán có thể ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mang về nhiều tiền tài, của cải. Vận trình tài lộc hanh thông. Nhân cơ hội nguồn thu nhập tăng cao, bản mệnh cần thiết lập lại khả năng quan sát và đầu óc kinh doanh của mình.

Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi. Con giáp độc thân còn rụt rè và e dè trước những mối quan hệ với người khác giới. Đến khi biết mình bỏ lỡ những mối nhân duyên tốt đẹp mới vỡ lẽ thì cũng đã muộn.