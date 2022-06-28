Tử vi 10 ngày tới (29/6 - 8/7), hào quang chiếu rọi, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân dẫn đường đạt được nhiều thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 11:51

Tử vi 10 ngày tới (29/6 - 8/7), 3 con giáp may mắn quý nhân dẫn đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài của cải nhiều không đếm nổi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới có cơ hội hái ra tiền. Người làm công ăn lương vừa mới nhận được tiền lương, bạn còn có niềm vui khi vừa có cơ hội được nhận khoản thưởng hoặc tiền làm thêm từ công việc phụ của bạn. Người kinh doanh buôn bán có thể ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mang về nhiều tiền tài, của cải. Vận trình tài lộc hanh thông. Nhân cơ hội nguồn thu nhập tăng cao, bản mệnh cần thiết lập lại khả năng quan sát và đầu óc kinh doanh của mình.

Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi. Con giáp độc thân còn rụt rè và e dè trước những mối quan hệ với người khác giới. Đến khi biết mình bỏ lỡ những mối nhân duyên tốt đẹp mới vỡ lẽ thì cũng đã muộn.

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới có cơ hội hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ trong 10 ngày tới. Chuyện làm ăn rất tốt, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Con giáp may mắn cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Tài chính có tin vui nhờ Chính Tài trợ mệnh. Con giáp may mắn có một khoản thu nhập kha khá từ những nghề tay trái mà không phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé.

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Công việc của người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới được Thần Tài chiếu cố, may mắn đủ đường. Những vấn đề bất ngờ nảy sinh được xử lý gọn gàng, con giáp khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì năng lực chưa được khai phá này của bạn. Kể từ đây, con đường sự nghiệp của bạn bắt đầu phát triển, mang đến nhiều lợi lộc.

Ngoài ra, những khoản đầu tư bí mật trước đó của con giáp may mắn này cũng sinh lãi nhanh chóng. Dậu tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới được Thần Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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