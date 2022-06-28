Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/7), thần tiên phù trợ, cát khí dồi dào, 3 con giáp công danh suôn sẻ, chi tiêu tiền tỷ, phúc lộc ngập tràn, tài lộc thênh thang, tiềng vành đầy kho

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 08:25

Tử vi 4 ngày tới (29/4 - 2/7), 3 con giáp may mắn công danh suôn sẻ, phúc lộc ngập tràn, tiền vàng dư dả, thịnh vượng.

Tuổi Hợi

Người tuổi hợi trong 4 ngày tới làm gì cũng thuận lợi. Cát Tinh báo hiệu vận trình suôn sẻ, các mối quan hệ cả công lẫn tư của con giáp đều được mở rộng. Một số mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc tồn đọng trước đó cũng nhanh chóng được xử lý, công việc của bản mệnh giành được thành tích cao trong sự ngưỡng ngàng của nhiều người. 

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm, con giáp này nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng.

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Người tuổi hợi trong 4 ngày tới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong 4 ngày tới có nhiều tiến triển khả quan. Bạn không chỉ có tầm nhìn trong công việc mà còn sẵn sàng thất bại chứ không chịu bỏ qua cơ hội tốt. Tài chính cũng dần dần tăng lên, con giáp nhận được lòng tin tưởng của mọi người xung quanh và họ quyết định đầu tư vào bạn. Lúc này, bạn nên chuẩn bị những lộ trình tài chính cụ thể cho bản thân mình.

Chuyện tình cảm êm xuôi hơn nhờ ngũ hành hòa hợp. Con giáp may mắn này đã có thể làm hòa với người kia và được họ đáp lại.

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Công việc của người tuổi Dậu trong 4 ngày tới có nhiều tiến triển khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 4 ngày tới có tài văn võ, có tài năng lãnh đạo. Tuy nhiên bản mệnh nên chú ý bị người khác hãm hại. Trong hợp tác nên tránh những đối tác không đáng tin cậy nếu không bạn sẽ gặp muôn vàn khó khăn ảnh hưởng đến tiền bạc của chúng ta.

Về tài vận, con giáp may mắn này cần cẩn trọng trong chi tiêu. Dù bạn có một bộ não lý trí cũng như tài thao lược giỏi thì cũng không nên chi tiêu quá nhiều trong hôm nay.

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Người tuổi Mão trong 4 ngày tới có tài văn võ, có tài năng lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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