Tử vi tuần đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 7/7), Thần Phật ưu ái, tài lộc đầy kho, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, cát khí dâng tràn, tiền vàng dư dả, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 16:08

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 7/7), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần đầu tiên của tháng 7 vận trình hanh thông, tài lộc dư dả. Đường công danh sự nghiệp của con giáp ngày càng thuận lợi. Trong thời gian này, bản mệnh có thể tiến hành các công việc quan trọng bởi có thể mang lại kết quả khả quan. Bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại bày tỏ, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.

Chuyện tình cảm của con giáp đang có những bước tiến. Bạn và người ấy đang có những bước tiến triển mới trong mối quan hệ đôi bên. Hãy nắm bắt  thời cơ để có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Mùi trong tuần đầu tiên của tháng 7 vận trình hanh thông, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tuần đầu tiên của tháng 7 vận trình lên hương. Bản mệnh phát huy được năng lực vốn có và nhận về thành quả xứng đáng. Con giáp may mắn này coi tiền bạc là để phục vụ con người nên không quá chú trọng tiết kiệm mà vẫn chi tiêu tự do, mua sắm những thứ mình thích. Tuy nhiên, bạn vẫn nên để lại một khoảng tiền đủ để đầu tư cho các dự án sau này, mở rộng con đường tài lộc. 

Vẻ đẹp của bạn tỏa sáng nhất khi chuyên tâm với công việc, từ đó hấp dẫn ánh nhìn của người khác phái, tăng vận đào hoa cho chính mình.

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Người tuổi Thân trong tuần đầu tiên của tháng 7 vận trình lên hương - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 7 vận trình phất lên như diều gặp gió. Con giáp may mắn này có thể đón nhận tin vui tiền bạc nhờ có Chính Tài nâng đỡ. Khi tài lộc còn nhiều bạn hãy tập trung vào việc làm ăn, kinh doanh của mình, chớ nên phân tâm vì những việc không đáng khác.

Ngày có Tam Hội nâng đỡ mang lại cho con giáp cảm giác được yêu thương, che chở. Đây cũng là thời gian để bạn ở bên những người yêu thương và bày tỏ những cảm xúc của mình, chẳng có gì phải che giấu với họ. 

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Người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 7 vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ máng tính tham khảo.

Tử vi 2 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 2/7), phúc khí ngập tràn, niềm vui muôn lối, 3 con giáp làm ăn thịnh vượng, tài lộc hanh thông, công thành danh toại, đón nhận vô số vận may

Tử vi 2 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 2/7), phúc khí ngập tràn, niềm vui muôn lối, 3 con giáp làm ăn thịnh vượng, tài lộc hanh thông, công thành danh toại, đón nhận vô số vận may

Tử vi 2 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 2/7), 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công thành danh toại, sống trong giàu sang, sung sướng.

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