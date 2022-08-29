Đúng 9h sáng thứ Hai đầu tuần (29/8), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp tiền rơi ngập đầu, ngồi ung dung tự khắc có người mang tiền đến cho, tài lộc ập đến liên tiếp, tha hồ mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 06:15

Tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 29/8 dự đoán, 3 con giáp sau đây vào đúng 9 giờ sáng tài lộc sẽ phát triển mạnh mẽ, thu được nhiều lợi nhuận

Tuổi Mão

Tử vi cho biết vào đúng 9 giờ ngày thứ hai đầu tuần này vận trình tài lộc của Mão cực vượng. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, chuyện hợp tác làm ăn sẽ tiến triển vô cùng suôn sẻ, nguồn tài lộc dồi dào. Đây cũng là việc giúp cho lợi nhuận của Mão thu về không ngừng tăng, có thêm nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh cho mình. 

Đúng 9h sáng thứ Hai đầu tuần (29/8), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp tiền rơi ngập đầu, ngồi ung dung tự khắc có người mang tiền đến cho, tài lộc ập đến liên tiếp, tha hồ mà hưởng - Ảnh 1
Tử vi cho biết vào đúng 9 giờ ngày thứ hai đầu tuần này vận trình tài lộc của Mão cực vượng. Ảnh minh họa

Tuổi Tị


Tử vi thứ hai của người tuổi Tị cho thấy hôm nay là một ngày may mắn rực rỡ với con giáp này. Thực Thần đem tới cho những chú Rắn không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Ngày này, vào đúng 9 giờ sáng, tài lộc tự chạy vào túi bạn mà không cần phải lo toan quá nhiều.
 
Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng mà không cần phải chạy ngược xuôi vất vả. Thành quả ngày hôm nay cũng là nhờ bản mệnh luôn chú ý giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm, đây chính là cách nhanh nhất để bạn gây dựng thương hiệu cho mình.

Đúng 9h sáng thứ Hai đầu tuần (29/8), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp tiền rơi ngập đầu, ngồi ung dung tự khắc có người mang tiền đến cho, tài lộc ập đến liên tiếp, tha hồ mà hưởng - Ảnh 2
Tử vi thứ hai của người tuổi Tị cho thấy hôm nay là một ngày may mắn rực rỡ với con giáp này. Thực Thần đem tới cho những chú Rắn không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Sáng thứ hai này của người tuổi Hợi có Thủy khí vượng thúc đẩy tài lộc rất tốt. Người kinh doanh, người làm việc tự do hay người làm công ăn lương đều có cơ hội của riêng mình, mở rộng các khoản thu nhập một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Thủy vượng còn đặc biệt tốt với những người đang theo đuổi lĩnh vực du lịch, tài chính, chứng khoán. Người tuổi Hợi sẽ gặp vận may hiếm có để vươn lên xay dựng hướng đi cho riêng mình. Quan trọng nhất là bạn phải có máu liều và ý chí quyết tâm cao độ.

Đúng 9h sáng thứ Hai đầu tuần (29/8), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp tiền rơi ngập đầu, ngồi ung dung tự khắc có người mang tiền đến cho, tài lộc ập đến liên tiếp, tha hồ mà hưởng - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ gặp vận may hiếm có để vươn lên xay dựng hướng đi cho riêng mình. Quan trọng nhất là bạn phải có máu liều và ý chí quyết tâm cao độ. Ảnh minh họa

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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