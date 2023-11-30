Đúng 9h sáng ngày 1/12: 3 con giáp bội thu hỷ sự, vận quý nhân rực sáng, phúc đức ngập tràn, vinh quang bạt ngàn, tiền thu về đếm mỏi hai tay

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 19:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang phú quý, tụ tài tụ lộc vào đúng 9 giờ sáng ngày 1/12.

Tuổi Tý

Vận trình vào đúng 9 giờ sáng ngày 1/12 của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Vào đúng 9 giờ sáng ngày 1/12 tinh thần thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Đúng 9h sáng ngày 1/12: 3 con giáp bội thu hỷ sự, vận quý nhân rực sáng, phúc đức ngập tràn, vinh quang bạt ngàn, tiền thu về đếm mỏi hai tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Vào đúng 9 giờ sáng ngày 1/12, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. 

Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Đúng 9h sáng ngày 1/12: 3 con giáp bội thu hỷ sự, vận quý nhân rực sáng, phúc đức ngập tràn, vinh quang bạt ngàn, tiền thu về đếm mỏi hai tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng vào đúng 9 giờ sáng ngày 1/12, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

Đúng 9h sáng ngày 1/12: 3 con giáp bội thu hỷ sự, vận quý nhân rực sáng, phúc đức ngập tràn, vinh quang bạt ngàn, tiền thu về đếm mỏi hai tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ

Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ngồi không đếm tiền mỏi cả hai tay, vận may hội tụ trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 30/11 tu vi ngay 1/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 20 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 29 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 32 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 50 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)