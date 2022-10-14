Đúng 9h ngày 15/10: Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp được thần phật 4 phương tề tựu giúp đỡ, giấc mơ đổi đời thành hiện thực, thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 09:00

Tử vi trong khung giờ này dự báo những con giáp dưới đây sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà mình đã lựa chọn, cuộc sống hanh thông, viên mãn.

 

Tuổi Thìn

Thìn vốn mạnh mẽ, tính tình tốt bụng nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Thìn thường được hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội thăng tiến.

Đúng 9h ngày 15/10: Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp được thần phật 4 phương tề tựu giúp đỡ, giấc mơ đổi đời thành hiện thực, thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, công việc của tuổi Thìn sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ tích cực. Những điều Thìn không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự đền đáp xứng đáng, tài vận cũng đang trên đà cải thiện, những lợi nhuận đầu tư chạy về túi. Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thìn nắm bắt được nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó. Thái độ chuyên nghiệp này giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa, nhờ vậy, bạn có thêm thời gian và không gian để làm những việc khác. Khung giờ này là thời điểm con giáp này đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó. Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo.

Đúng 9h ngày 15/10: Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp được thần phật 4 phương tề tựu giúp đỡ, giấc mơ đổi đời thành hiện thực, thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong tuần ở mức bình ổn, phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt. Cả Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện trao cho bản mệnh cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Tuy nhiên Tý sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Sao Thái Âm che chở cho phương diện tình duyên của người tuổi Tý. Gia đình và bạn đời là chỗ dựa về mặt mặt tinh thần cho bạn.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào một giai đoạn nhất định, không chỉ có sự nghiệp mà tiền bạc cũng đủ đầy.

Đúng 9h ngày 15/10: Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp được thần phật 4 phương tề tựu giúp đỡ, giấc mơ đổi đời thành hiện thực, thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Trong khung giờ này nếu tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội thì chẳng bao lâu nữa tuổi Dậu không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Dưới đây là 3 con giáp phát tài, trúng độc đắc vào khung giờ này, bạn có may mắn nằm trong số đó?

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