Đúng 19h ngày 14/10: Chia buồn với những con giáp xui xẻo, hàng loạt rắc rối ập tới, chật vật tìm cách khắc phục rủi ro

Tuần này là một tuần khá ảm đạm đối với người tuổi Hợi. Bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong mọi việc, đã vậy lại luôn có tiểu nhân rình rập, cố ý ngáng đường khiến bạn càng thêm bức bối, công việc cũng dễ vướng phải sai sót hơn hẳn. Bạn cần chấp nhận sự thật rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn, chính vì vậy bạn đừng quá nản lòng. Càng sớm thích nghi, bạn càng nhanh chóng lấy lại động lực.

Trong thời gian này, tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Tài chính cũng có phần giảm sút. Trong thời gian này bạn đang có xu hướng chi tiêu quá đà, dẫn đến tình trạng khoản tiết kiệm cũng bị cạn kiệt. Tốt nhất, bạn nên thiết lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng thời điểm để ngăn chặn việc bị rỗng túi vào cuối tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

Tuổi Sửu

Rất tiếc khi phải liệt kê Sửu vào danh sách những con giáp xui xẻo cuối tuần này. Điềm báo cho thấy bạn có thể sẽ gặp rắc rối thị phi hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ tuổi Sửu nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Đặc biệt, bạn nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn. Vận xui còn khiến chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khởi sắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu thay vì cứ nhút nhát như hiện tại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.