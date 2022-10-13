Đúng 20h ngày 14/10: 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền

Vào khung giờ này, tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức. Với người làm buôn bán, con giáp này sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh của mình, bạn sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Người tuổi Dần được cát tinh che chở nên vận trình sáng sủa, bản mệnh đạt được nhiều bước tiến vượt bậc. Với người làm công ăn lương, công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình.

Đặc biệt, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt, làm đâu thắng đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, muốn đạt được thành công thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Với người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra. Nếu mọi việc tiến triển suôn sẻ, bạn có thể thu được khoản lãi lời xứng đáng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Trong cuộc sống, tuổi Thìn tuy đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã không ít lần nhưng bản mệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Có lẽ chính vì vậy mà thần tài không thể tiếp tục ngó lơ tuổi Thìn được nữa nên quyết định giúp đỡ bản mệnh trở thành một trong 3 con giáp phát tài trong khung giờ này, hốt vàng hốt bạc trong “thiên hạ”.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, công việc của tuổi Thìn tuy khá áp lực nhưng đó đều là thử thách được đặt ra với bạn và nếu vượt qua được ải này, tuổi Thìn sẽ có cơ hội trở mình, sự nghiệp thăng tiến, tài khoản tăng số. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trong tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc, hai bạn luôn ủng hộ, thông cảm và giúp đỡ nhau vô điều kiện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.