Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, Cát Tinh hạ thế, 3 con giáp này được trời ban phước lành, vận số thăng hoa lên 9 tầng mây, giàu sang vô đối, tiền của đề huề, lộc tràn vào cửa

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 21:28

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, vào đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, nhờ trợ giúp từ Cát Tinh, 3 con giáp này công danh đại thắng bạt ngàn, thu về bạc tỷ tiền tài, của cải dồi dào sung túc, lộc lá đề huề, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tạo ra nhiều thành quả tốt đẹp. Trong cuộc sống họ luôn biết cho đi, yêu thương giúp đỡ mọi người, hành thiện tích đức. Cộng thêm việc biết trau dồi, học hỏi nên tài năng ngày càng được nâng cao, cuộc sống dần ổn định.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, người tuổi Mão tài lộc rực rỡ, có thể sẽ được thăng chức, dưới một người mà lãnh đạo rất nhiều người. Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, Cát Tinh hạ thế, 3 con giáp này được trời ban phước lành, vận số thăng hoa lên 9 tầng mây, giàu sang vô đối, tiền của đề huề, lộc tràn vào cửa - Ảnh 1
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, người tuổi Mão tài lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp có nói, những người tuổi Dậu có khả năng sẽ tự tạo ra cho mình cơ hội làm giàu. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, thời gian này, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, Cát Tinh hạ thế, 3 con giáp này được trời ban phước lành, vận số thăng hoa lên 9 tầng mây, giàu sang vô đối, tiền của đề huề, lộc tràn vào cửa - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Họ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, vận mệnh của con giáp tuổi Tuất sẽ phất lên nhanh chóng, từ công việc tới tình cảm làm gì cũng thuận. Nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Tuất hãy bắt đầu ngay và luôn. Cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, Cát Tinh hạ thế, 3 con giáp này được trời ban phước lành, vận số thăng hoa lên 9 tầng mây, giàu sang vô đối, tiền của đề huề, lộc tràn vào cửa - Ảnh 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 29/7/2022, vận mệnh của con giáp tuổi Tuất sẽ phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài mở kho ban lộc trong 6 ngày tới (28/7 - 2/8), 3 con giáp này may 'túi 3 gang' thu gom tiền vàng, may mắn kéo đến ngập tràn, vạn sự hoàn mỹ, như ý cát tường

Thần Tài mở kho ban lộc trong 6 ngày tới (28/7 - 2/8), 3 con giáp này may 'túi 3 gang' thu gom tiền vàng, may mắn kéo đến ngập tràn, vạn sự hoàn mỹ, như ý cát tường

Theo dự đoán tử vi 6 ngày tới (28/7 - 2/8), được Thần Tài ban cho lộc lá, 3 con giáp này có vận số rực rỡ, công danh sự nghiệp đại thắng, tiền vào như nước, của cải đề huề, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Sáu tử vi thứ Sáu ngày 29/7/2022 tử vi ngày 29/7/2022 tử vi ngày 29/7 tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi