Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, Kim Tài báo hỷ, 3 con giáp này giàu sang bạc tỷ, tài chính bạt ngàn, vạn sự đại thắng, vinh sủng ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 13:55

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, vào đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, nhờ Kim Tài chiếu mệnh mà 3 con giáp này có đường công danh rực rỡ, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, tiền tiêu không hết, ăn nên làm ra.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự trong chuyện tình cảm. Được sao Thái m độ mệnh, con giáp này sẽ luôn cảm nhận được cảm giác an toàn và bình yên do người ấy mang tới.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022 sẽ là thời điểm tài lộc dồi dào nhất của tuổi Hợi. Mặc dù bạn sẽ phải vất vả hơn thời gian trước nhưng nếu cố gắng thì sẽ thu được những thành quả đáng tự hào. Công việc của con giáp may mắn tuần này tiến triển khá êm ả, giảm bớt cho bạn nhiều nỗi lo và áp lực phải chịu trước đó. Bạn chỉ cần tập trung hoàn thành các kế hoạch đặt ra thì hiệu suất đạt được đúng như mong đợi, công sức cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, Kim Tài báo hỷ, 3 con giáp này giàu sang bạc tỷ, tài chính bạt ngàn, vạn sự đại thắng, vinh sủng ngút ngàn - Ảnh 1
Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022 sẽ là thời điểm tài lộc dồi dào nhất của tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân sinh ra đã vô cùng cùng lanh lợi, nhanh nhẹn tháo vát, đặc biệt giỏi giao tiếp trong công việc hàng ngày, luôn cố gắng tận tụy, tài vận sáng sủa, nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, vận trình của người tuổi Thân khởi sắc lên trông thấy, tài lộc dồi dào, được quý nhân phù trợ, công việc có nhiều điểm sáng, dù bạn đang đi làm hay vẫn còn đi học thì đều đạt được kết quả như ý nguyện. Đặc biệt, tình hình tài chính sẽ được cải thiện rõ rệt trong tháng, bản mệnh có thể thoải mái mua sắm mà không phải lo đến ví tiền của mình bởi các nguồn thu đều tăng đáng kể.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, Kim Tài báo hỷ, 3 con giáp này giàu sang bạc tỷ, tài chính bạt ngàn, vạn sự đại thắng, vinh sủng ngút ngàn - Ảnh 2
Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, vận trình của người tuổi Thân khởi sắc lên trông thấy, tài lộc dồi dào, được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sở hữu cho mình một trí tuệ thông minh, lối tư duy sáng tạo kết hợp với sự linh hoạt, có khả năng kinh doanh vững vàng là đặc điểm nổi trội của người tuổi Tý. Trước khi đưa ra bất kì một quyết định nào họ cũng sẽ tính toán cẩn thận. Càng bước qua những chông gai, sóng gió của cuộc đời sẽ khiến cho họ càng trưởng thành hơn.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, tuổi Tý có nhiều cơ hội mà trời ban cho họ. Chỉ cần nắm thật chắc cơ hội này là họ đã nắm giữ được chiếc chìa khóa có thể mở ra cánh cửa của sự thành công rồi. Người kinh doanh, đầu tư “ trúng đậm”, thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhờ vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã giúp cho con giáp này lội ngược dòng thành công. Chính vì thế mà tuổi Tý dư sức để trở thành đại gia.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, Kim Tài báo hỷ, 3 con giáp này giàu sang bạc tỷ, tài chính bạt ngàn, vạn sự đại thắng, vinh sủng ngút ngàn - Ảnh 3
Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 28/7/2022, tuổi Tý có nhiều cơ hội mà trời ban cho họ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 28/7 đến 8/8, VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp này gặp được cứu tinh, tài lộc 'chạm đỉnh' bùng nổ, tiền tài hưng vượng vô cùng, số mệnh thăng hoa, phước lành rực rỡ

Từ ngày 28/7 đến 8/8, VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp này gặp được cứu tinh, tài lộc 'chạm đỉnh' bùng nổ, tiền tài hưng vượng vô cùng, số mệnh thăng hoa, phước lành rực rỡ

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ ngày 28/7 đến 8/8, cứu tinh trợ giúp 3 con giáp này đại thành công trong sự nghiệp, tài lộc khởi sắc, vận trình thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Năm tử vi thứ Năm ngày 28/7/2022 tử vi ngày 28/7/2022 tử vi ngày 28/7 tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 33 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi