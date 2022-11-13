Đúng 8h sáng mai (14/11): Thần Tiền Tài và Thần May Mắn phù trợ cùng lúc, 3 con giáp sau không thành Rồng cũng hoá thành Phượng, làm ăn xuôi chèo mát mái, viên mãn chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 19:09

Đúng vào 8h sáng mai, 3 con giáp có Thần Tiền Tài và Thần May Mắn cùng lúc phù trợ, cuộc đời lên hương trong chớp mắt khiến người người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ, hiền lành, chịu khó, điềm tĩnh, thích chứng minh bản thân bằng công việc, không ưa thích những sự khoe mẽ hay hào nhoáng nhất thời.

Nếu gặp được những cơ hội tốt và biết nắm lấy, tuổi Sửu có thể gây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, một nền kinh tế ổn định để có thể chăm sóc cho những người thân yêu. Tử vi học có nói 8h sáng mai (14/11) tuổi Sửu được sao tốt chiếu rọi, tuổi Sửu có lộc về tiền tài, nhìn đâu cũng thấy tiền, thậm chí làm đâu trúng đấy, thu nhập có thể tăng bất ngờ, trở nên giàu có hơn hẳn so với những ngày trước.

Đúng 8h sáng mai (14/11): Thần Tiền Tài và Thần May Mắn phù trợ cùng lúc, 3 con giáp sau không thành Rồng cũng hoá thành Phượng, làm ăn xuôi chèo mát mái, viên mãn chẳng ai bằng - Ảnh 1
Tử vi học có nói 8h sáng mai (14/11) tuổi Sửu được sao tốt chiếu rọi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 8h sáng mai (14/11), tuổi Dần là một trong những con giáp có vận may cực kì tốt. Đặc biệt, họ gặp nhiều chuyện tốt lành, thậm chí trở thành một trong những con giáp giàu có nhất trong sáng mai.

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Dần có thể đi cùng họ từ 8h sáng mai và kéo dài cả tuần. Với bản lĩnh độc lập, mạnh mẽ, họ luôn biết nắm bắt tốt những thời cơ đến với mình, nên có nhiều khi với những người khác là khó khăn, còn với họ lại là cơ hội kiếm tiền. Trong 8h sáng mai (14/11), họ được cho là gặp được nhiều cơ hội như vậy.

Tử vi học có nói, tuổi Dần sẽ dễ được tăng lương, thưởng, ngoài ra còn có thể nhận được lộc trời cho, giúp họ có được mức thu nhập trong mơ mà trước đây họ ít khi dám nghĩ tới.

Đúng 8h sáng mai (14/11): Thần Tiền Tài và Thần May Mắn phù trợ cùng lúc, 3 con giáp sau không thành Rồng cũng hoá thành Phượng, làm ăn xuôi chèo mát mái, viên mãn chẳng ai bằng - Ảnh 2
Trong 8h sáng mai (14/11), họ được cho là gặp được nhiều cơ hội như vậy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

8h sáng mai (14/11), tuổi Thìn là một trong những con giáp "ăn nên làm ra" nhất. Cộng với bản lĩnh của những người tiên phong, tuổi Thìn có đầy đủ tố chất để "chơi lớn, làm lớn" trong sáng mai.

Theo các chuyên gia phong thủy, vì được sao tốt chiếu mệnh, tuổi Thìn dễ có cơ hội thành công lớn trong công việc, đặc biệt những người làm về kinh doanh thì khả năng cao là sẽ phát tài giàu có.

Vì thế, nếu có kế hoạch kinh doanh nào đó, dù là khiêm tốn nhất thì người tuổi Thìn cũng nên hiện thực hóa ngay để tận dụng cơ hội tuyệt vời này để kiếm tiền, tích cóp cho tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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