Đúng 8 ngày tới, Thần Tài rót lộc, 3 con giáp này hưởng trọn tinh hoa đất trời, giàu sang phú quý nhanh chóng, tiền của dồi dào, may mắn xum xuê

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 11:48

Theo tử vi 8 ngày tới, 3 con giáp này có Thần Tài phù trợ nên làm gì cũng ra tiền, công danh sự nghiệp được đà thăng tiến, tiền tài hanh thông, gia đạo ấm êm.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý luôn cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình.

Theo tử vi 8 ngày tới, các cơ hội đang nở rộ, tuổi Tý dễ nhận được sự thăng tiến trở thành người giàu có. Con giáp may mắn này làm ăn kinh doanh sẽ giành được các hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Dần được cấp trên nâng đỡ nên thăng tiến không ngừng, lương thưởng tăng lên không ngớt.

con giap may man 3
Theo tử vi 8 ngày tới, các cơ hội đang nở rộ, tuổi Tý dễ nhận được sự thăng tiến trở thành người giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 8 ngày tới dự báo, con đường hậu vận của người tuổi Thìn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về. Quý nhân của Thìn không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của tuổi Thìn sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian này, người tuổi Thìn còn có cơ hội sắp sửa được đề xuất cho tăng lương và làm việc với những nhân vật cấp cao trong công ty.

con giap may man 2
Tử vi 8 ngày tới dự báo, con đường hậu vận của người tuổi Thìn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 8 ngày tới tiết lộ, những người tuổi Mùi được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực khiến người tuổi Mùi chỉ việc ngồi rung đùi mà hưởng. Người tuổi Mùi một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay.

con giap may man 1
Tử vi 8 ngày tới tiết lộ, những người tuổi Mùi được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 ngày tới, NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, 3 con giáp này đại thắng công danh, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, vạn sự như ý, cầu được ước thấy

Đúng 9 ngày tới, NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, 3 con giáp này đại thắng công danh, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, vạn sự như ý, cầu được ước thấy

Theo tử vi 9 ngày tới, 3 con giáp này có mệnh phú quý, công danh sự nghiệp thăng tiến, vạn sự thành toại, ăn nên làm ra, mua nhà sắm xe vô cùng dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 8 ngày tới 12 con giáp tử vi ngày 22/6 tử vi ngày 22/6/2022 tử vi con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026