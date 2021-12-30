Đúng 7 ngày nữa, ba con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 08:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 7 ngày tới sẽ được cát tinh phù hộ, tiền "rớt trúng vai", tài lộc tăng vun vút.

Tuổi Dần

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ đón nhận những tin vui về sự nghiệp. Cơ hội tốt liên tiếp kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ tạo nên thành công lớn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn cũng chuyển biến khả quan, đồng nghiệp hòa hợp, tương trợ, đồng thời còn tìm kiếm được đối tác kinh doanh giàu tiềm năng đem lại những dự án nhiều lợi nhuận.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau những vấp ngã, những người cầm tinh con giáp này đã học được bài học quý giá, giúp họ nắm bắt được thời cơ và thành công vang dội vào đầu năm sau. Bất kể làm việc gì trong tương lai, bạn cũng đang dần phát triển và bước vào giai đoạn hoàng kim của đời người, nếu can đảm làm ăn lớn thì sẽ có nhiều bất ngờ nối tiếp nhau. 

Đồng thời, bạn sẽ được cát tinh chiếu rọi. Từ đó, bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Dù làm trong ngành nghề gì thì bạn cũng thu được nhiều lợi nhuận và lương thưởng tương xứng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này vốn là người chân thành, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người, chính vì thế rất dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Sắp tới, bạn được cát tinh "điểm mặt chỉ tên", ưu ái nên vận may bao trùm lấy.

Bên cạnh đó, con giáp này thường có tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sống tình cảm đến nỗi đôi khi bị chê cảm tính nhưng nhìn chung là thân thiện, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bạn đối xử với mọi người bằng sự chân thành nên thường nhận lại được những điều tốt đẹp từ người khác. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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