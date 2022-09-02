Đúng 7 giờ sáng ngày lễ Quốc khánh hôm nay: Thần Tài chờ sẵn trước cửa nhà, 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà, hứa hẹn giàu lớn

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 00:32

Theo tử vi, 3 con giáp có khá nhiều cơ hội phát tài trong dịp nghỉ lễ 2/9 này, đặc biệt vào lúc 7 giờ sáng họ sẽ có cơ hội có một khoản tiền lớn trong tay

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn chính là con giáp phát tài nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9 này. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian này. Người khác nghỉ lễ không ra tiền nhưng những chú Rồng lại thêm rủng rỉnh nhờ kỳ nghỉ này. Thực Thần cho thấy việc làm ăn buôn bán lẫn việc làm thêm của con giáp này đều được Thần Tài nâng đỡ. Bản mệnh sẽ cảm nhận được rõ sự biến chuyển của vận trình ngay trong những ngày nghỉ lễ đầu tiên. 

Điều duy nhất những chú Rồng cần quan tâm trong thời điểm này là quản lý tài chính sao cho tốt. Tài lộc cực vượng nên bản mệnh hãy chuẩn bị sẵn kế hoạch chi tiêu cho mình. Thu nhập chính, thu nhập phụ đều có thể tăng, thậm chí bản mệnh có thể lấy lại được những khoản tiền tưởng chừng đã mất. 

Đúng 7 giờ sáng ngày lễ Quốc khánh hôm nay: Thần Tài chờ sẵn trước cửa nhà, 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà, hứa hẹn giàu lớn - Ảnh 1
Tuổi Thìn chính là con giáp phát tài nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9 này. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian này. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi phương Đông, dịp lễ này người tuổi Thân sẽ có vận trình tài lộc rực rỡ. Tuổi Thân vốn nhanh nhạy và không ngại khó khăn. Một khi đã nhìn ra cơ hội, họ sẵn sàng làm ngày làm đêm, miệt mài dù người khác đang nghỉ ngơi mình vẫn làm việc. 

Đúng 7 giờ sáng ngày lễ Quốc khánh chính là thời điểm tuổi Thân có được nhiều may mắn trong tiền bạc nhất. Chẳng còn gì có thể ngăn tiền bạc chảy ào ào vào túi những chú Khỉ. Thiên Tài và Chính Tài hội tụ đường tài lộc hanh thông rộng mở vô cùng. Tuổi Thân còn sẽ có thêm thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh. Song người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. 

Đúng 7 giờ sáng ngày lễ Quốc khánh hôm nay: Thần Tài chờ sẵn trước cửa nhà, 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà, hứa hẹn giàu lớn - Ảnh 2
Đúng 7 giờ sáng ngày lễ Quốc khánh chính là thời điểm tuổi Thân có được nhiều may mắn trong tiền bạc nhất. Chẳng còn gì có thể ngăn tiền bạc chảy ào ào vào túi những chú Khỉ. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày lễ 2/9 cho thấy, ngay vào lúc 7 giờ sáng của ngày nghỉ lễ, người tuổi Dậu đã đón khá nhiều tin vui bất ngờ. Theo đó, những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn.

  

Lợi nhuận đổ về túi ầm ầm, khiến chính bạn cũng ngạc nhiên với những gì mình nhận được. Việc làm ăn đang trên đà thuận lợi, kinh doanh buôn bán đều lời lãi. Vận trình suôn sẻ cũng mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp này để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

 

Đúng 7 giờ sáng ngày lễ Quốc khánh hôm nay: Thần Tài chờ sẵn trước cửa nhà, 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà, hứa hẹn giàu lớn - Ảnh 3

Xem tử vi ngày lễ 2/9 cho thấy, ngay vào lúc 7 giờ sáng của ngày nghỉ lễ, người tuổi Dậu đã đón khá nhiều tin vui bất ngờ. Theo đó, những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

 

Dịp lễ 2/9, 3 con giáp hốt hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình cực phát, lấy bao nhiêu két cũng không chứa nổi hết tiền

Dịp lễ 2/9, 3 con giáp hốt hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình cực phát, lấy bao nhiêu két cũng không chứa nổi hết tiền

Vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 này, có 3 con giáp vận trình xoay chuyển cực tốt, tài lộc vờn quanh, sớm tạo được cơ ngơi hoành tráng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục