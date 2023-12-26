Đúng 6h ngày 26/12, 3 con giáp tiền về dồn dập, ngồi không hưởng lộc, cuối năm phát tài to

Thương Quan giáng họa, người tuổi Mùi có thể gặp phải rắc rối với cấp trên trong ngày hôm nay. Bản mệnh và đối phương có những quan điểm mâu thuẫn với nhau nên rất dễ xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải kiềm chế cơn nóng giận của mình, chớ khiến cho đối phương mất mặt trước người khác. Hãy bình tĩnh trình bày quan điểm của mình nên muốn thuyết phục đối phương.

Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên trò chuyện và ở bên nhau nhiều hơn. Những việc dọn dẹp nhà cửa nhỏ nhặt cũng có tác dụng gắn kết tình cảm của đôi bên.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn nổi tiếng với tính cách hiền lành và thanh lịch, họ theo đuổi sự cân bằng, hài hòa và có tính nghệ thuật.

Hôm nay, những người sinh dưới bản mệnh tuổi Thìn sẽ cảm nhận được may mắn liên tục ập đến. Các mối quan hệ cá nhân của con giáp này sẽ được mở rộng đáng kể trong giai đoạn này, điều này có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, việc đầu tư và quản lý tài chính sẽ mang lại nguồn thu nhập cao, họ sẽ không cần lo nghĩ đến chuyện "cơm áo gạo tiền".

Trong giai đoạn này, người sinh dưới bản mệnh tuổi Thìn nên chú ý hơn đến việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân, tích cực tham gia hoạt động xã hội và sử dụng khả năng giao tiếp để kết nối người xung quanh. Đồng thời, con giáp này phải thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính, nắm bắt cơ hội đầu tư và duy trì sự tăng trưởng không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.