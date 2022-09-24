Đúng 6h chiều nay (24/9), 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận may thăng tiến, cuối tháng đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 08:20

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp có đường tài lộc thăng tiến, cơ hội phát tài, cuộc sống giàu sang không ai bằng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Người tuổi này có nhãn quan tốt và thường tính toán một cách kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Con giáp tuổi Thân nghiêm túc trong công việc, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đó là phẩm chất không phải ai cũng có được.

Đúng 6h chiều nay (24/9), con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Họ gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc.

Đúng 6h chiều nay (24/9), 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận may thăng tiến, cuối tháng đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Vận may bám gót người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được đối tác tốt, ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tỉ mỉ, quyết đoán, rất có chính kiến trong công việc, luôn biết xác định rõ phương hướng phát triển cho bản thân.

Đúng 6h chiều nay (24/9), tài vận của con giáp vô cùng vượng phát, chính tài và thiên tài đều rộng mở, thu nhập đi lên phi mã.

Đúng 6h chiều nay (24/9), 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận may thăng tiến, cuối tháng đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Tuổi Dậu phát tài không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của con giáp này ổn định, mọi kế hoạch sẽ đều diễn ra theo đúng dự định, đem lại những thành công đáng mong đợi.

Tuổi Hợi

Đúng 6h chiều nay (24/9), nhiều chuyện vui với những người tuổi Hợi. Với tính cách lạc quan, tích cực, có tư duy sáng tạo và linh hoạt, họ luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên sự nghiệp cũng nhanh chóng thăng tiến.

Đây cũng là thời điểm con giáp này nhận được tin vui về sự nghiệp, bạn có thể được thăng chức và nhận được mức lương bổng như ý. Hợi sẽ đón chờ những điều tuyệt vời, mới mẻ, thành công trong sự nghiệp cũng vô cùng vang dội.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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