Đúng 5h sáng ngày mai 27/11/2022: Thánh Mẫu ban lộc, Thần Tài độ phước, 3 tuổi giàu bất ngờ, trúng số lớn, làm 1 lãi 100, sang quý vô cùng, bạc vàng không thiếu

Đứng đầu trong 3 con giáp may mắn từ 5h sáng mai 27/11 đó chính là tuổi Ngọ. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Từ 5h sáng mai 27/11, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên “bán hợp hỏa cục”, tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là “quan ấn tương sinh”.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là những người hoạt bát, thông minh, nhanh nhạy linh hoạt xử lí vấn đề và đặc biệt người này trung thực, thẳng tính và biết cảm thông cho mọi người xung quanh. Bởi vậy mà những người này đi đến đâu cũng có người mến mộ, thậm chí thầm thương trộm nhớ.

Trong đời sống như vậy thì trong công việc con giáp này cũng thể hiện được mình là người có trách nhiệm, nói 1 làm 10, tinh thần cầu tiến cao ngút. Bản mệnh luôn đóng góp những ý tưởng táo bạo cho tập thể giúp tập thể đi lên nhanh chóng.

Từ 5h sáng mai 27/11, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao. Những tin vui kinh doanh liên tục đến với họ, đặc biệt với những giáp Mão kinh doanh online thu về đơn hàng nườm nượp, doanh số tăng mạnh, tích lũy được của cải.

Thời gian này người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, nỗ lực hết mình mà đạt tới vị trí bấy lâu mong ước, có thêm lương thưởng mà tài chính dư dả hơn nhiều phần.

Tuổi Tý

Từ 5h sáng mai 27/11, Tý được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Bản mệnh đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Tý chăm chỉ, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng.

Vận trình tình duyên của Tý tốt đẹp, chuyện yêu đường ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi Tý đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì Tý vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý mến.

Nhờ Thực Thần độ mệnh nên tài lộc may mắn. Thời gian này lộc ăn uống dồi dào hoặc được người khác biếu quà. Nếu Tý giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến hơn nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.