Đúng 5 ngày trước Rằm (6/9 - 10/9): 3 con giáp chính thức hết khổ, tài vận cực tốt, dễ kiếm tiền tỷ, cuộc đời nở hoa là đây

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân nhìn chung hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Đúng 5 ngày trước Rằm (6/9 - 10/9), con giáp tuổi Thân có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn. Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tất nhiên, con giáp tuổi Khỉ có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Khỉ gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Tuổi Dậu

Dậu vô cùng chăm chỉ không khôn lanh nhưng nhờ có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Người tuổi Dậu không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Dậu vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Tử vi đúng 5 ngày trước Rằm (6/9 - 10/9) cho thấy, Dậu có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Dậu dễ kiếm bộn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Dậu sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Ngọ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đầu óc nhanh nhẹn, nhiệt tình, đặt biệt linh hoạt, dễ thích ứng với mọi sự thay đổi.

Đúng 5 ngày trước Rằm (6/9 - 10/9), mọi điềm xui trước đây của con giáp này đều được hóa giải hết, hơn nữa lại có cát tinh Thiên Hỉ nhập mệnh nên không chỉ giàu có về thu nhập, thành công trong công việc mà chuyện tình cảm lứa đôi cũng ngày thêm mặn nồng. Vận thế may mắn trong suốt tháng 8 của người tuổi Mùi sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Do có quý nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Mùi có thể giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề khúc mắc trước đây giúp cho cuộc sống không gặp bất cứ trở ngại gì. Tài Phúc vượng phát. Phúc khí nhiều, tin vui cũng liên tiếp kéo đến.

Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, con giáp nhất định sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống. Công việc thăng tiến nhanh chóng, sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực lớn và thu nhập dồi dào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm