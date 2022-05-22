Đúng 49 ngày tới, top 3 con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp bùng nổ, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 22/05/2022 20:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp bùng nổ, tình duyên đỏ thắm trong 49 ngày tới.

Tuổi Mùi

Đây là thời điểm thuận lợi để con giáp may mắn này mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Với những người đã có đôi có cặp, bạn được tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn và nồng nàn hơn cùng với một nửa của mình. Hai người có thể cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp, hứa hẹn sẽ cùng nhau đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong tương lai. 

con giap may man
Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ ngày một hanh thông trong thời gian tới. Con giáp này có lối tư duy mới mẻ, sáng tạo lại được sự giúp đỡ của quý nhân nên làm gì cũng suôn sẻ. Dù làm ở lĩnh vực nào, tuổi Ngọ cũng có thể gặt hái được thành quả xứng đáng.

Với những ai còn độc thân, bạn có cơ hội được tiếp xúc với một vài người khác giới khá thú vị. Nếu cảm thấy đối phương triển vọng, đôi bên có thể hẹn hò gặp gỡ nhau nhiều hơn đấy. Quá trình gặp gỡ và trò chuyện sẽ khiến hai người nảy sinh nhiều thiện cảm với nhau.

con giap may man 1
Tử vi dự báo con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ ngày một hanh thông trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có phúc tinh chiếu mệnh nên cuộc sống thuận buồm xuôi gió trong 49 ngày tới. Đôi khi, trong những lúc hoạn nạn, khó khăn, bản mệnh cũng có thể biến chúng thành cơ hội phát triển. Bản mệnh được mệnh danh là con giáp có số phú quý bẩn sinh. 

Vận trình tình duyên khởi sắc, mối quan hệ đã đủ chín và có thể thúc đẩy tiến xa hơn. Thêm vào đó, mối nhân duyên cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người, do đó bạn và người yêu có thể tính đến các chiến lược dài hơi hơn. 

con giap may man 2
Người tuổi Hợi có phúc tinh chiếu mệnh nên cuộc sống thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (23/5-27/5), số trời đã định, những con giáp sau quét sạch hung tinh, mở cửa đụng trúng Thần Tài, hưởng trọn vinh hoa giàu sang

Tử vi 5 ngày tới (23/5-27/5), số trời đã định, những con giáp sau quét sạch hung tinh, mở cửa đụng trúng Thần Tài, hưởng trọn vinh hoa giàu sang

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây quét sạch hung tinh, ra ngõ đụng trúng Thần Tài, hưởng trọn vinh hoa giàu sang vào 5 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới