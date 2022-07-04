Đúng 40 ngày tới, cát tinh Thiên Hỷ che chở, con giáp sẽ đạt tới đỉnh cao công danh, tiền bạc, có nhà, có xe, sở hữu cơ ngơi đồ sộ đáng ngưỡng mộ

Tài lộc của người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng khi thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn ngày càng nhiều.

Tháng này mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ, bản mệnh càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư càng dễ sinh lời sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, may mắn bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó nên bỏ túi không ít tiền của.

Nhờ tính cách xởi lởi, khéo léo cộng với sự hỗ trợ của cát tinh, con giáp này còn có thể tìm được nhiều mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Dần dần, bản mệnh sẽ chiếm được một vị trí riêng trên thị trường.

Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, con giáp này cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong mọi quyết định và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn.

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm 2022 tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, đúng 40 ngày tới đây, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Thân nhận nhiều mối làm ăn lớn khiến bạn kiếm thu nhập tăng lên nhanh chóng. Hoàn toàn có thể đầu tư mở rộng thị trường để củng cố nguồn thu nhé. Tin tưởng vào trực giác của bản thân, bạn sẽ trải qua sự dồi dào và thành công nhưng hãy cẩn thận đừng khoe khoang hoặc "ném" vận may của bạn ra xung quanh bởi vì sự ghen tị của kẻ khác đang vây quanh bạn lúc này.

Tuổi Mùi

Năm 2022 này vốn là một năm thu hoạch của những người tuổi Mùi. Thời gian tới, công việc không chỉ suôn sẻ, mà tình cảm gia đình cũng hạnh phúc ấm êm. Nửa đầu năm 2022 này là giai đoạn mà tuổi Mùi tích góp vận may mà mình xứng đáng có được, những nỗ lực mà họ đã bỏ trong thời gian qua sẽ đến lúc được đền đáp xứng đáng.

40 ngày tới tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, và càng may mắn hơn khi được thượng đế ban cho cơ hội giúp họ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.