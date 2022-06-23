Đúng 4 ngày tới (24/6-27/6), những con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 18:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến như "rồng cưỡi mây", vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà trong 4 ngày tới.

Tuổi Dần

Đúng 4 ngày tới, người tuổi Dần được Thần Tài độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc và phát triển thuận lợi. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Thậm chí, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ Tam Hội chiếu vận. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình.

Bên cạnh đó, chuyện yêu đương của con giáp may mắn này cũng khá thuận lợi và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới nhen nhóm của mình rồi đấy. Do đó, bạn hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn.

Đúng 4 ngày tới (24/6-27/6), những con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà - Ảnh 1
Người tuổi Dần được Thần Tài độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc và phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc nhờ cát tinh Chính Tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Trong 4 ngày tới, bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình.

Điểm sáng khoảng thời gian đến từ chuyện tình cảm cá nhân thăng hoa. Các cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau vì biết cách nhường nhịn và cùng chung mục tiêu. Khi đã đủ hiểu về nhau, hai bạn nên tính tới chuyện tương lai, đưa nhau về ra mắt hoặc chuẩn bị đám cưới.

Đúng 4 ngày tới (24/6-27/6), những con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà - Ảnh 2
Tình hình tài chính của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc nhờ cát tinh Chính Tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào thời gian tới, đây là cơ hội tuyệt vời để người tuổi Tuất thể hiện bản thân và gây ấn tượng không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp mà còn là khách hàng, đối tác. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Bạn có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này.

Ngoài ra, con giáp này còn tha hồ mở rộng được nhiều mối quan hệ mới, phát triển đường xã giao, rất có lợi cho công việc hiện tại. Quý nhân có thể là một người làm việc chung với bạn trong hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều sự trợ giúp và ý kiến đóng góp hữu ích, kịp thời để bạn nâng cao hiệu suất của mình.

Đúng 4 ngày tới (24/6-27/6), những con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà - Ảnh 3
Đây là cơ hội tuyệt vời để người tuổi Tuất thể hiện bản thân và gây ấn tượng không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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