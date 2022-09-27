Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10): Nhận tài lộc triền miên, 3 con giáp chạm ‘ánh hào quang’, sự nghiệp ‘rực cháy như lửa’, hóa phượng hoàng tung cánh lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 10:59

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10), tử vi đoán mệnh những con giáp sau đang có công danh, tiền tài phất lên như ý muốn, tài khoản tăng số chóng mặt.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ này ngay từ nhỏ đã nuôi dưỡng ý chí làm giàu và quyết tâm có được cuộc sống ổn định và đầy đủ. Vì vậy, tuổi Thân luôn vắt óc suy nghĩ, đào sâu tìm tòi, làm đủ mọi ngành nghề, và cuối cùng sẽ tự tay tạo dựng cơ nghiệp.

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10), người tuổi Thân vượng phát liên tục. Không những tuổi Thân giỏi kiếm tiền, mà còn giỏi trong việc tích trữ và dành dụm tiền bạc, cuộc sống của túi tiền lúc nào cũng đầy đủ, không thiếu thốn.

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10): Nhận tài lộc triền miên, 3 con giáp chạm ‘ánh hào quang’, sự nghiệp ‘rực cháy như lửa’, hóa phượng hoàng tung cánh lẫy lừng - Ảnh 1
Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10), người tuổi Thân vượng phát liên tục. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân giỏi ngoại giao nên họ có mối quan hệ tốt, nhìn chung cuộc sống khá đủ đầy viên mãn, càng lớn tuổi càng được tận hưởng sự viên mãn sung túc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, điềm đạm trong mọi việc. Họ có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. Họ giỏi tiết kiệm, không thích tiêu pha hoang phí. Con giáp này có tài trong việc đầu tư, kinh doanh.

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10), đầu tư kinh doanh một cách có lý trí, kế hoạch. Người tuổi này được Thần Tài ưu ái, đầu tư gì cũng sinh lời.

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10): Nhận tài lộc triền miên, 3 con giáp chạm ‘ánh hào quang’, sự nghiệp ‘rực cháy như lửa’, hóa phượng hoàng tung cánh lẫy lừng - Ảnh 2

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10), đầu tư kinh doanh một cách có lý trí, kế hoạch. Người tuổi này được Thần Tài ưu ái, đầu tư gì cũng sinh lời. Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi này cực kỳ sáng tạo, linh hoạt và biết cách lập kế hoạch. Họ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Chính vì con giáp này rất tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch nên chỉ cần được trao cơ hội, họ sẽ hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục trước số phận. Mặc dù tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng không phải ai cũng được sinh ra từ gia đình phú quý, vì vậy muốn gầy dựng cuộc sống giàu sang thì họ cũng phải tự nỗ lực rất nhiều. Những người tuổi Dần thường tham vọng, có đôi khi độc đoán nhưng mục đích cuối cùng của họ là có được cuộc sống mà người khác mong muốn.

Đúng 4 ngày liên tiếp (28, 29, 30, 1/10), tuổi Dần sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa của cuộc đời. Đa số người tuổi Dần làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Họ thành công viên mãn trên mọi lĩnh vực, có người tài sắc vẹn toàn, có người được tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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