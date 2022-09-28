Đúng 4 ngày cuối tuần này (29/9 - 2/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, công danh sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 05:11

3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ khi sang 4 ngày cuối tuần này.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, có chí lớn xông pha, chiến đấu, dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách, với mong muốn tìm kiếm được cơ hội để đổi đời. Cũng chính nhờ thế mà bước sang 4 ngày cuối tuần này, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của tuổi Dậu tăng chóng mặt.

Sự nghiệp cũng có những bước đột phá mới. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được hỷ sự giúp cuộc sống nâng lên tầm cao mới. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Đúng 4 ngày cuối tuần này (29/9 - 2/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, công danh sáng ngời - Ảnh 1
Bước sang 4 ngày cuối tuần này, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của tuổi Dậu tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống này, người tuổi Hợi vô cùng tốt bụng nên xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Hợi sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài.

Đúng 4 ngày cuối tuần này (29/9 - 2/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, công danh sáng ngời - Ảnh 2
Sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Hợi sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

Đúng 4 ngày cuối tuần này (29/9 - 2/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, công danh sáng ngời - Ảnh 3
Bước sang 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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