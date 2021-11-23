Đúng 31 ngày tới, 3 con giáp thăng quan tiến chức, làm đâu thắng đó, sự nghiệp phất ngang trời

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 10:33

3 con giáp đón vận may cực lớn thời gian tới. Cùng điểm mặt 3 tuổi làm đâu thắng đó trong 31 ngày hoàng kim tới đây nhé!

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn vốn thông minh, nhanh nhẹn, tháng vừa qua đã may mắn nhưng những ngày tới còn hanh thông hơn. Tình yêu nở rộ giúp bạn có thêm sức mạnh tinh thần, lao động hăng say. Tuổi Thìn cực kì hợp công việc truyền thông, kinh doanh.

Nếu theo nghiệp này chắc chắn trong tương lai bạn sẽ thăng quan tiến chức. Ai làm kinh doanh đạt doanh số khủng khiến cấp trên cũng phải nể. Tình yêu đến với người tuổi Thìn bất chợt nhưng đó là tình cảm tốt đẹp và hãy trân trọng. Người ấy thực lòng với bạn và luôn là quân sư giúp bạn thắng lớn trong các dự án khó.

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Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 31 ngày tới, được vận may chào đón, những con giáp này vận trình suôn sẻ và tuổi Hợi nằm trong danh sách đó. Là người vô cùng thông minh, tháo vát, chiến lược kinh doanh của bạn gần như hoàn hảo mang về nhiều tài lộc cho bạn và gia đình. Cố gắng phát huy tinh thần làm việc này thì sớm thôi bạn sẽ có tiếng trong thị trường kinh doanh.

Những ngày này vận tình duyên cũng rất ổn. Hai người đã nhìn ra tình cảm của nhau và đang trong mối quan hệ tìm hiểu, tiến xa hơn nữa. Nếu thực sự đây là người hợp thì sớm sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chưa kể bạn còn có thể trúng số bất ngờ trong tương lai.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, tuổi Sửu vốn thông minh, biết tự tạo cơ hội cho mình. Con giáp này không chỉ giỏi giang mà còn có nhiều tài lẻ, có năng khiếu hài hước, đi đâu cũng gây được ấn tượng mạnh. Tính chuyện tương lai gần đi là vừa nhé, có những người khi kết hôn sự nghiệp càng rực rỡ hơn đó.

Trong 31 ngày tới, công việc của tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp. Nếu ai làm công ăn lương có khả năng thăng quan tiến chức, người làm kinh doanh đơn hàng về ầm ầm, sớm thu lại vốn và còn phát triển tầm xa hơn. Chưa kể cả gia đình còn gặp may mắn lây phần của bạn nữa nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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