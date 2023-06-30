ĐÚNG 30/6/2023: Ba con giáp sau TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC,, vận xui ĐẢO CHIỀU, sự nghiệp LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ

Được Tam Hợp cục hậu thuẫn, người tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Nhân lúc này, hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc tác động nên các mối quan hệ tình cảm của con giáp này dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này người tuổi Hợi và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Ngọ trong ngày Thứ Sáu 30/06/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

May mắn với Tuổi Ngọ là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Ngọ với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu không có gì đáng lo ngại, mọi công việc bạn đã và đang làm đều được công nhận bởi đồng nghiệp và cấp trên.

Tình hình tài chính dư dả và ổn định, và các yếu tố ngũ hành tương sinh giúp bạn có một cuộc sống không còn lo lắng về vấn đề tài chính như trước đây.

Đôi lứa nhận được tin vui, sự xuất hiện của một người thứ ba không chỉ không ảnh hưởng đến tình cảm mà còn giúp bạn và bạn đời nhìn nhận và khắc phục những vấn đề hiện tại. Người độc thân cũng có thể nhận được những lời tỏ tình lãng mạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.