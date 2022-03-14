Đúng 3 ngày tới (15/3- 17/3), 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, màm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 07:45

Sách tử vi 3 ngày tới dự đoán nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ 3 con giáp này sẽ ăn nên làm ra, may mắn hơn người.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tài giỏi, thông minh, bên cạnh đó họ cũng tích cực, lạc quan, độc lập, tự chủ, không muốn bị người khác thao túng và điều khiển. Trong cuộc sống, tuổi Dần luôn có ý kiến riêng về mọi việc, họ có thể tự mình tạo ra cơ ngơi mà không cần dựa vào bất cứ ai. 

Tuổi Dần cũng là người ngay thẳng, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo, họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của mình để có được cơ hội đổi đời. Bước vào Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội thăng hoa vì họ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Người tuổi Dần tràn đầy tự tin, nên một khi gặp được thời cơ họ sẽ phát huy hết mức, nhờ vậy mà có thể gặt hái được thành công. Trong vòng 3 ngày tới, cuộc sống tuổi Dần sẽ xây dựng cuộc sống thăng hoa đủ đầy. 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Đúng 3 ngày tới (15/3- 17/3), 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, màm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Năm 2022 vốn dĩ là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Đặc biệt, 3 ngày tới (15/3- 17/3), con giáp may mắn sẽ càng thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Tuổi Thìn

Xem bói tử vi, người tuổi Thìn thường có xuất thân tốt, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã nhận được sự giáo dục đúng đắn, khiến họ trở thành một người có chí vươn lên.

 

Họ biết rằng dù gia đình có giàu có đến mấy mà không chịu cố gắng thì rồi cũng có lúc tiền hết, phải sống trong cảnh nghèo khổ. Chỉ có sự cố gắng mới đem lại cho họ sự đủ đầy.

Vì vậy, khi còn trẻ, họ sẽ không ngừng làm việc để rèn luyện bản thân, trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Trải qua quá trình cố gắng lâu dài, họ sẽ ngày càng xuất sắc hơn, được lãnh đạo tin tưởng, thậm chí bước lên vị trí lãnh đạo.

3 ngày tới (15/3- 17/3), họ sẽ tích lũy được một khối tài sản đáng ngưỡng mộ, đến khi về già sẽ được hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy với con cháu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Thời điểm 20 ngày tới dù có gặp chút trở ngại nhưng sau cùng thần tài đã mỉm cười với 3 con giáp may mắn này, giúp họ có khá nhiều bước đột phá trong công việc, tình cảm.

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