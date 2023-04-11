Đúng 3 ngày tới (14/4): 3 con giáp được Thần tài phù hộ, vận trình lên hương, thu nhập tăng vọt, VẬN THẾ bùng nổ,

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 08:47

Theo tử vi, 3 con giáp này trong 3 ngày tới sẽ may mắn được Thần tài chiếu cố, tiền bạc vào nhà như thác đổ.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong 3 ngày sắp tới đây diễn ra khá dễ dàng. Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên phát huy tốt những thế mạnh của bản thân. Từ đó chuyển bại thành thắng, có cơ hội chuyển mình rực rỡ.

Hơn nữa, người tuổi Tuất biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm dày dặn vào công việc mà mình đang làm. Nhờ vậy mà các chi phí phát sinh thấp hơn nguồn thu. Cuộc sống của người tuổi Tuất trong thời gian tới có thể nói là không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, có thể thoải mái chi trả cho những chi phí trong cuộc sống.

Đúng 3 ngày tới (14/4): 3 con giáp được Thần tài phù hộ, vận trình lên hương, thu nhập tăng vọt, VẬN THẾ bùng nổ, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên trong 3 ngày tới này với người tuổi Tuất cũng khởi sắc. Nếu còn độc thân, Tuất có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Sự hài hòa trong các mối quan hệ giúp Tuất vượng vận đào hoa, được nhiều người đem lòng yêu mến.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những tháng trước vận số của Tý không như ý, khiến họ gặp phải vô số xui xẻo, thất bại trăm bề. Đừng lo, trong 3 ngày tới, nhờ được bề trên nâng đỡ Tý sẽ một bước lên tiên, công thành danh toại.

Đúng 3 ngày tới (14/4): 3 con giáp được Thần tài phù hộ, vận trình lên hương, thu nhập tăng vọt, VẬN THẾ bùng nổ, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn với mức lương đáng ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt vận may, Tý còn vươn xa hơn nữa trên con đường công danh của mình.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có sự sắp xếp rất chu đáo cho cuộc sống của mình. Họ sẽ không lãng phí một ngày nào vào những việc vô bổ, không có ích cho các mục tiêu mà mình đã định ra.

Đúng 3 ngày tới (14/4): 3 con giáp được Thần tài phù hộ, vận trình lên hương, thu nhập tăng vọt, VẬN THẾ bùng nổ, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày sắp tới đây, con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, rắc rối nhưng họ ứng phó rất tích cực, chủ động. Tuy nhiên, họ sẽ vượt qua hầu hết khó khăn, cuộc sống được cải thiện đáng kể, tránh được cạm bẫy.

Có thể nói, con giáp tuổi Sửu ngày càng trưởng thành, biết nắm bắt các cơ hội phát triển, có khả năng thăng quan tiến chức.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp này sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG’, may mắn ngút trời trong 9 ngày cuối tháng 4/2023

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp này sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG’, may mắn ngút trời trong 9 ngày cuối tháng 4/2023

Biết cách biến nguy thành cơ sẽ là cách xử lý thông minh phù hợp dành cho ba con giáp vào tháng 4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này