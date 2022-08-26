Đúng 3 giờ chiều mai (27.8), TOP 3 con giáp tài vận thịnh phát, dễ trúng số độc đắc trong dịp Trung Thu, tiền tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 10:29

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi này có cơ hội rước vàng vào nhà, vận may khởi sắc, cuộc sống có vượng tài, quý nhân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, cử chỉ nhã nhặn, lại khéo léo trong giao tiếp nên được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Trong dịp Trung Thu, do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiếu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Người tuổi Dậu có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội, cuộc sống con giáp này trở nên đầy đủ, giàu có. Thu chi của con giáp này sẽ dễ dàng hơn về sau này. Con giáp này trúng số độc đắc ngày càng giàu.

Đúng 3 giờ chiều mai (27.8), TOP 3 con giáp tài vận thịnh phát, dễ trúng số độc đắc trong dịp Trung Thu, tiền tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1
Trong dịp Trung Thu, do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiếu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận khí của người tuổi Thìn bắt đầu từ tết Trung Thu cũng càng ngày càng khởi sắc. Con giáp này bớt vất vả trong việc kiếm tiền hơn rất nhiều. Các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi, làm đầy thêm các khoản tích lũy của người tuổi Thìn. Người làm công ăn lương có dịp tăng thêm tài khoản 'rủng rỉnh'. Đặc biệt, con giáp này còn có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng không nhỏ. Quan hệ đối nhân xử thế vô cùng tốt với khách hàng, con giáp này dự kiến sẽ làm nên chuyện, công việc đuề huề, vượng phát.

Đúng 3 giờ chiều mai (27.8), TOP 3 con giáp tài vận thịnh phát, dễ trúng số độc đắc trong dịp Trung Thu, tiền tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2
Con giáp Thìn trúng số dịp Trung Thu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian gần đây, cuộc sống đời thường của người cầm tinh con ngựa có nhiều bề bộn. Đôi khi con giáp này cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được. Thế nhưng, bù lại những vất vả ấy trong dịp Trung Thu, thu nhập của bản mệnh sẽ vô cùng "rủng rỉnh", các dòng tiền dễ dàng chảy vào túi, cuộc sống không lo túi tiền rỗng, tài vận vượng phát và mở rộng.

Người tuổi Ngọ còn có quý nhân phù trợ, cơ hội làm giàu, vận may thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, không ai sánh bằng. Công danh, sự nghiệp ngày càng "thuận buồm xuôi gió" và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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