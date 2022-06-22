Đúng 3 giờ chiều (30/6), KIM QUỸ HOÀNG ĐẠO rực rỡ, 3 con giáp này giàu sang vượt bậc, làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 13:24

Được xem là một trong những ngày đẹp nhất giúp các giáp làm việc gì cũng hanh thông, 3 con giáp sau đây ngày càng sang giàu, ăn nên làm ra.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo, đúng 3 giờ chiều (30/6), mọi việc diễn ra với người tuổi Sửu rất êm đềm. Vào ngày này, con giáp Sửu có thể bất ngờ nhận được niềm vui tài lộc, có thể được thưởng một khoản lớn hoặc nhận được một hợp đồng kinh doanh với số tiền khủng.

Chuyện tình cảm của con giáp càng khởi sắc. Nếu là người độc thân, con giáp có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu là thành gia lập thất, bạn sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, đúng 3 giờ chiều (30/6), nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu, tăng vượt bậc.

Đúng 3 giờ chiều (30/6), KIM QUỸ HOÀNG ĐẠO rực rỡ, 3 con giáp này giàu sang vượt bậc, làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Tử vi đúng 3 giờ chiều (30/6) Sửu có thể được thưởng một khoản lớn hoặc nhận được một hợp đồng kinh doanh với số tiền khủng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 3 giờ chiều (30/6), cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên một tầm cao mới. Người tuổi Tuất vốn hiền lành, nhân hậu, không ngừng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Đúng 3 giờ chiều (30/6) trở đi, Tuất sẽ gặp vận may hanh thông, vận trình tài lộc được cải thiện đáng kể.

 Cuộc sống của tuổi Tuất trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi tích cực, may mắn không chỉ đến một lần mà đến nhiều lần, mọi việc tưởng chừng khó giải quyết lại suôn sẻ. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, vững tâm thì công việc nhất định diễn ra tốt đẹp, những nhiệm vụ được giao sẽ có những bước đột phá thành công rực rỡ.

Đúng 3 giờ chiều (30/6), KIM QUỸ HOÀNG ĐẠO rực rỡ, 3 con giáp này giàu sang vượt bậc, làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Đúng 3 giờ chiều (30/6), cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên một tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là một con giáp được Thần tài chiếu cố đúng 3 giờ chiều (30/6), vận trình thuận lợi, gặp nhiều điều may. Con giáp Thân sẽ có một ngày may mắn với nhiều cơ hội tuyệt vời để bắt tay vào dự án mới mẻ, táo bạo, dự báo sẽ giúp sự nghiệp bước sang một trang mới. 

Tuổi Thân luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát vươn tới thành công. Trong thời điểm kể trên, họ cũng sẽ kiếm được khoản cực lớn, cuộc sống vô cùng sung túc. Tuy vận trình đang sáng sủa, khả năng thành công cao nhưng con giáp vẫn nên cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến công việc.

Tử vi nhận định, tuổi Thân sẽ có một ngày hòa hợp nhân duyên. Tình cảm hài hoà và ngập tràn yêu thương phần nào bù đắp những lo lắng trong công việc. Chuyện tình của cả hai được nhiều người ủng hộ.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng giờ Tý ngày mai (23/6), 3 con giáp là đại gia ngầm tháng 6 âm 'lắm tiền nhiều của', xài phủ phê mãi không chạm đáy

Đúng giờ Tý ngày mai (23/6), 3 con giáp là đại gia ngầm tháng 6 âm 'lắm tiền nhiều của', xài phủ phê mãi không chạm đáy

Dù làm công việc gì, 3 con giáp này cũng gặt hái được nhiều thành công, trở thành một trong những con giáp đại gia lắm tiền nhiều của.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi 30/6

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026