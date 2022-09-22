Đúng 21h ngày 23/9: Ngọc Hoàng ghi tên 3 con giáp sau vào bảng vàng, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:43

Dự đoán những con giáp kể tên dưới đây sẽ có đường tài vận hanh thông, làm ăn hưng thịnh, tiền bạc chất đầy nhà.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân hoạt bát, vui vẻ, biết xử lý tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân. Cũng bởi vậy mà con giáp này nhận được nhiều cơ hội công việc trong tương lai. Con giáp tuổi này thông minh hơn người, làm việc gì cũng có kế hoạch chứ không ngẫu hứng, tùy tiện. Nhưng đôi khi, họ cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của những người khác.

Đúng 21h ngày 23/9: Ngọc Hoàng ghi tên 3 con giáp sau vào bảng vàng, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân có bước tiến lớn. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc, trở nên tốt đẹp. Con giáp tuổi này biết lập kế hoạch nên làm gì cũng thành công, thu về cả danh lẫn tài. Người làm kinh doanh nếu đón đầu được vận may, hợp tác làm ăn với các đối tác tin cậy thì thành quả sẽ đúng như mong đợi. Người tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng tươi tốt, nông sản bán được giá, túi tiền căng đầy.

Tuổi Thìn

Những người sinh năm Thìn thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Người tuổi Thìn không bao giờ thiếu may mắn. Trong công việc Thìn luôn rất chăm chỉ siêng năng đồng thời hay giúp đỡ đồng nghiệp thì nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Đúng 21h ngày 23/9: Ngọc Hoàng ghi tên 3 con giáp sau vào bảng vàng, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, Thìn đón nhận một cơ hội đổi đời hết sức quan trọng nên nắm bắt được tương lai tuổi Thìn cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc gì cũng chăm chỉ cầu toàn, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc nên được cấp trên vô cùng trọng dụng. 

Đúng 21h ngày 23/9: Ngọc Hoàng ghi tên 3 con giáp sau vào bảng vàng, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời gian này, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Dần, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc, đây là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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