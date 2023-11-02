Đúng 21 giờ ngày 2/11: 3 con giáp ra đường vàng rải đầy người, giàu sang như hổ mọc thêm cánh, không còn phải lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, ước lộc có lộc vào đúng 21 giờ ngày 2/11.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Người tuổi này cũng vượng vận đào hoa, có nhiều người khác phái vây quanh. Trong công việc, con giáp này có tài năng hơn người lại không ngừng cầu tiến vươn lên.

Vào đúng 21 giờ ngày 2/11, người tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, tin vui liên tiếp gõ cửa. Công việc tiến triển thuận lợi giúp con giáp này nhận được lòng tin từ cấp trên.

Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, buôn may bán đắt. Một năm làm việc vất vả của họ cũng được ghi nhận bằng khoản lợi nhuận lớn, khiến chính họ cũng phải bất ngờ. Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt trội, được cấp trên khen thưởng.

Tuy công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, việc giữ tinh thần tích cực giúp họ có thể theo đuổi dự án công việc một cách chủ động hơn. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, đón Tết với túi tiền rủng rẻng.

Đúng 21 giờ ngày 2/11: 3 con giáp ra đường vàng rải đầy người, giàu sang như hổ mọc thêm cánh, không còn phải lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 21 giờ ngày 2/11, người tuổi Tuất chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là năm hốt bạc của người tuổi này.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Tuất sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Đúng 21 giờ ngày 2/11: 3 con giáp ra đường vàng rải đầy người, giàu sang như hổ mọc thêm cánh, không còn phải lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào đúng 21 giờ ngày 2/11, Ngọ may mắn được Thiên Tài trợ lực nên không hao tài tốn của. Thời điểm này sẽ có lộc lá từ sếp hoặc khách hàng mở hàng. Có một vài thông tin tốt lành liên quan tới tiền bạc giúp cho tâm trạng tuổi Ngọ thoải mái, vui vẻ hơn chút.

Tuổi Ngọ mà chọn được người xông đất cho cơ quan hợp tuổi mình thì trong năm mới làm ăn vô cùng khấm khá, không phải lo nghĩ nhiều. Một năm mới đang chờ đón bạn đến để chinh phục sự giàu có, bạn đã sẵn sàng chưa?

Đúng 21 giờ ngày 2/11: 3 con giáp ra đường vàng rải đầy người, giàu sang như hổ mọc thêm cánh, không còn phải lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim trong 7 ngày tới: Ngân khố dư dả, nhận vinh hoa bạt ngàn, hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui

3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim trong 7 ngày tới: Ngân khố dư dả, nhận vinh hoa bạt ngàn, hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phất lên như vũ bão, vùng vẫy trong biển tiền trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 2/11 tu vi ngay 3/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn