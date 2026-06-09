Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đếm tiền mỏi tay, tài lộc thăng hoa, mọi việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/06/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đếm tiền mỏi tay, tài lộc thăng hoa, mọi việc hanh thông vào đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, đem tới những tin vui tình cảm cho người tuổi Dần. Bạn đã cởi mở hơn trong việc giao lưu, tiếp xúc với người khác giới, nhờ thế mà bạn có thể tạo ấn tượng đẹp với nhiều người.

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đếm tiền mỏi tay, tài lộc thăng hoa, mọi việc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã có thiện cảm với một ai đó thì bạn nên chủ động tìm cách giữ liên lạc, chớ nên ngại ngần. Hãy tự tin và thể hiện các điểm mạnh của mình với đối phương, chắc chắn bạn có thể khiến cho đối phương chú ý.

Thực Thần là dấu hiệu tốt lành trên phương diện tài lộc, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Bạn nhận được tiền thù lao từ những hợp đồng đã kí kết với khách hàng. Dù hơi vất vả nhưng bạn biết túi tiền của mình đang dày lên mỗi ngày.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, Thiên Ấn lâm vận nên những bạn làm nghề tự do hoặc y dược sẽ bận rộn hơn mọi ngày nhưng có ý nghĩa. Tuy nhiên tử vi nhận thấy thời gian tới bạn làm việc khá cô độc, nhiều việc nhưng không ai gánh cho. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đếm tiền mỏi tay, tài lộc thăng hoa, mọi việc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Được cái nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên Mão có được nhiều mối quan hệ như mơ. Người thân trong nhà thông cảm cho những khó khăn của bạn, mặt xã giao cũng tốt đẹp. Hội độc thân sắp được bạn bè mai mối, nhớ mở lòng nhé.

 

Tuy nhiên mặt tiền bạc lại không được may mắn cho lắm vì cục diện Mộc khắc Thổ. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm lo cho bản thân thì hơn. Cứ lao lực kiếm tiền nhưng toàn phải lo hộ cho người khác, không có phần mình.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Mùi làm các công việc tự do có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Có thể nguồn thu nhập đến từ những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn hoặc là phần thưởng cho công sức bạn đã bỏ ra. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/6/2026, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đếm tiền mỏi tay, tài lộc thăng hoa, mọi việc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Với bản tính hòa đồng, bạn có thể dễ dàng xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Hãy tận dụng ưu điểm của mình trong sự nghiệp và đặc biệt là trên con đường kinh doanh. Bản mệnh nên tìm kiếm người đồng chí hướng với mình.

 

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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