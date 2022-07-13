Đúng 20 ngày tới, 'vướng hạn tam tai', 3 con giáp xui xẻo, vận rủi triền miên, làm ăn dễ đổ bể, ném tiền qua cửa sổ, vận trình sắp tới khó khăn chồng chất khó khăn

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 16:33

Tử vi 20 ngày tới đây cho biết, có đến 3 con giáp xui xẻo vướng hạn tam tai, làm gì cũng đổ bể, ném tiền ra khỏi cửa sổ như chơi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, 20 ngày tới đây sẽ đánh dấu sự biến động lớn trong công việc của người tuổi Tý. Đây là thời điểm mà Tý sẽ phải bước sang những trang mới như chuyển việc, bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp. Song, nếu không tính toán kỹ, công việc của con giáp này sẽ dễ trở nên bết bát, mất tiền và thất thu.

Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của Tý trong thời gian này. Dù sự nghiệp có vài bước phát triển mới nhưng các dòng thu nhập của con giáp này vãn sẽ không có quá nhiều thay đổi, sự dư dả sẽ phụ thuộc vào mức độ cố gắng của bạn.

Nếu người tuổi Tý chây ỳ, lười biếng và ỷ lại người khác, họ sẽ dễ gặp phải tình trạng thiếu hụt tiền bạc, nợ nần và mất đi khả năng độc lập tài chính. Chưa hết, Tý trong thời gian này nên cân nhắc nên thật kỹ trước khi quyết định bỏ vốn đầu tư một dự án nào đó bởi chỉ cần sai một ly, họ có thể mất số tiền lớn một cách nhanh chóng. 

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Theo tử vi 12 con giáp, 20 ngày tới đây sẽ đánh dấu sự biến động lớn trong công việc của người tuổi Tý. Đây là thời điểm mà Tý sẽ phải bước sang những trang mới như chuyển việc, bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp. Song, nếu không tính toán kỹ, công việc của con giáp này sẽ dễ trở nên bết bát, mất tiền và thất thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong số những con giáp gặp vận đen đủi nhất trong thời gian này, người tuổi Thìn là người ít bị xui xẻo nhất. Công việc và sự nghiệp của con giáp này có thể khởi sắc nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, không tăng thêm thu nhập đáng kể hay giàu có tột bậc được. Thìn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng giữ lại được bao nhiêu, đa phần đều là do kinh doanh, đầu tư thất bại dẫn đến hao tài tốn của. Vì vậy, trong thời gian này người tuổi Thìn nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định sử dụng tiền của mình một cách hợp lý nhất nhằm tránh thất thoát về mặt tiền bạc. 

Ngoài ra, Thìn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình trong giai đoạn này. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy thời gian tới con giáp này mới có thể lội ngược dòng, đổi sang vận giàu sang nhanh chóng. 

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Trong số những con giáp gặp vận đen đủi nhất trong thời gian này, người tuổi Thìn là người ít bị xui xeo nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, 20 ngày tới đây sẽ là một giai đoạn vô cùng khó khăn ở tất cả mọi khía cạnh cuộc sống với người tuổi Thân.

Về mặt công việc, sẽ có một số thử thách xuất hiện và vận xui không tránh khỏi trong năm. Nhưng nếu con giáp này có mục tiêu rõ ràng và tham vọng cũng như bản lĩnh thì thiệt hại sẽ được hạn chế tối đa. Thân cũng sẽ học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm, thay đổi khả năng tư duy làm giàu nhờ những sự cố này.

Bản mệnh cần lưu ý rất nhiều về tài chính, quản lý tiền bạc và đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong thời gian này. Bởi lẽ nếu thiếu cẩn trọng, chủ quan và ỷ lại co giáp này rất dễ mất trắng, lâm vào nợ nần không lối thoát. Vì vậy, hãy luôn thận trọng trong từng quyết định của mình tại thời điểm này, đặc biệt là các quyết định có liên quan đến tiền bạc nhằm tránh những rủi ro không cần thiết. 

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Theo tử vi 12 con giáp, 20 ngày tới đây sẽ là một giai đoạn vô cùng khó khăn ở tất cả mọi khía cạnh cuộc sống với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm

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