Đúng 2 ngày tới (3,4/9/2022), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền bạc chất đầy nhà, sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ, tài lộc vượng phát, suôn sẻ trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 18:45

Tử vi 2 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền nhiều ngập nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Tý

Trời phú cho tuổi Tý khả năng thông minh thiên bẩm và là những người nhiệt huyết, luôn biết tận tâm hết mình vì công việc. Khi ở một vị trí cao, con giáp này sẽ có đà để gặt hái được vô vàn những thành công cũng như tài lộc của mình.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này con đường hậu vận của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng xán lạn. Đối với những người buôn bán kinh doanh, Tý sẽ nhận được vô vàn những cơ hội kiếm tiền, do đó con giáp này cần tập trung chắt chiu từng cơ hội mà mình có được trong thời gian này để thay đổi vận mệnh của mình. 

Ngoài ra, với sự trợ giúp của quý nhân bản mệnh chỉ cần làm theo những gì được chỉ dẫn ắt cơ hội làm giàu sẽ đến với Tý nhanh chóng, qua đó hứa hẹn sẽ mang về khoản tiền khổng lồ cho người tuổi Tý. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này con đường hậu vận của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới đường đi nước bước của người tuổi Tỵ thời gian này được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, con giáp này sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Dù cuộc sống, công việc bằng phẳng nhưng Tỵ cũng đừng vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cần duy trì nguồn năng lượng sáng tạo và hứng khởi của bản thân thì mới tạo ra nhiều thành tích, thu về tài lộc. Tựu chung lại thành công của người tuổi Tỵ phụ thuộc rất lớn vào tính chăm chỉ và nỗ lực của họ. 

Đường tình duyên của bản mệnh trong quãng thời gian này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Tý đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc. Còn với những ai đã có gia đình hãy giành thời gian nhiều hơn cho họ, đừng vì mải mê kiếm tiền mà khiến gia đình xảy ra mâu thuẫn không đáng có. 

con giap 2
Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới đường đi nước bước của người tuổi Tỵ thời gian này được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người thuộc tuổi Hợi là con giáp sống biết điều, rất hay chú ý đến những thứ xung quanh và có trí thông minh, cảm xúc rất cao. Đặc biệt, họ đối xử chu đáo với mọi người xung quanh nên có khá nhiều bạn bè, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Đúng 2 ngày tới đây nhờ có Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện nên hứa hẹn sẽ mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn vô cùng lớn.

Tuổi Hợi trong thời gian này, sẽ có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái thành tựu vẻ vang. Hợi gặp nhiều may mắn nhất trong thời điểm này, dù làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, con đường làm giàu ngày càng suôn sẻ, luôn có quý nhân dẫn đường giải quyết khó khăn, hoạn nạn.

Được như vậy, đường đời của họ cũng sẽ có bước ngoặt mới, lên dốc không ngừng, bản tính lương thiện, nhân cách tốt và đương nhiên sẽ được trời Phật độ. Khả năng trúng số trong thời gian này của tuổi Hợi là rất cao. 

con giap 3
Tuổi Hợi trong thời gian này, sẽ có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái thành tựu vẻ vang. Hợi gặp nhiều may mắn nhất trong thời điểm này, dù làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, con đường làm giàu ngày càng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Đúng 18h chiều mai (3/9/2022), Quý Nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái mách nước làm giàu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, may mắn dư dả

Đúng 18h chiều mai (3/9/2022), Quý Nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái mách nước làm giàu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, may mắn dư dả

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều mai (3/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Quý Nhân soi đường chỉ lối, không những kiếm được nhiều tiền mà còn có được cuộc sống hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi 2 ngày tới tử vi 3 con giáp tử vi 3 con con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục