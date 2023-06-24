Đúng 2 ngày đầu tuần (26/6, 27/6), 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mưu sự tất thành, thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 15:18

Tử vi cho thấy, trong 2 ngày đầu tuần, vận may của 3 con giáp này vô cùng lớn, khả năng kiếm được tiền tỷ chỉ sau một đêm chớp mắt.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày đầu tuần, những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn, dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công. Tuy nhiên, đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này.

Bạn có thể nhận được các mối làm ăn đến một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhờ tính tình tốt đẹp lại biết nỗ lực, kiên trì, tuổi Ngọ thường gặp quý nhân phù trợ, hết lần này đến lần khác tiền tài tự tìm đến cửa, cơ hội làm giàu cũng nhiều giúp Ngọ có nhiều lựa chọn.

Đúng 2 ngày đầu tuần (26/6, 27/6), 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mưu sự tất thành, thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn may mắn khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, đơn hàng về ầm ầm làm cho bạn ham kiếm tiền hơn trong 2 ngày đầu tuần. Việc bạn làm chính là phải nỗ lực tạo dựng các mối quan hệ. Có quan hệ rồi, biết giao tiếp và tận dụng thời cơ thì cơ hội sẽ đến càng nhiều hơn. Tình yêu như ý, con giáp này nên trân trọng người bên cạnh mình vui buồn sẻ chia.

Đó mới là sợi dây gắn kết 2 người. Đôi lúc đối phương rất muốn được bạn dựa dẫm vào, đó là niềm tin và sự chân thành. Thời gian này, bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong thời gian này.

Đúng 2 ngày đầu tuần (26/6, 27/6), 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mưu sự tất thành, thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 2 ngày đầu tuần này mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cho người tuổi Hợi. Dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan. Tài vận khởi sắc trông thấy nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, tránh tham thì thâm.

Nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương và thưởng mãn nguyện. Tuổi Hợi sẽ thấy vận may của mình lội ngược dòng, có khả năng đổi đời. Đây cũng là thời điểm tạo bước đệm để người tuổi Hợi có thể bứt phá trong thời gian này.

Đúng 2 ngày đầu tuần (26/6, 27/6), 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mưu sự tất thành, thành công mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023 của 12 con giáp: Thìn vận trình rực sáng, may mắn bủa vây, Ngọ - Hợi cẩn thận vạ miệng, rước họa vào thân

Tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023 của 12 con giáp: Thìn vận trình rực sáng, may mắn bủa vây, Ngọ - Hợi cẩn thận vạ miệng, rước họa vào thân

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023 của 12 con giáp, những người tuổi Thìn thời vận sáng chói, may mắn đủ đầy, làm đâu lời đó, cơ hội phất lên chỉ trong sớm muộn. Trong khi đó, Ngọ - Hợi, cẩn thận lời ăn tiếng nói, tiểu nhân ghen ghét, hãm hại đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày đầu tuần tử vi hôm nay tử vi ngày 25/6/2023 tử vi ngày mai tử vi cuối tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 51 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy