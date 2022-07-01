Đúng 2 ngày cuối tuần (2/7-3/7), Thần Tài chấm sổ vàng, Cát Tinh nâng đỡ số mệnh, 3 con giáp 'lưng tựa núi vàng', tài lộc nhân đôi, cả đời tiền tài viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 01:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "lưng tựa núi vàng", tài lộc nhân đôi, cả đời tiền tài viên mãn vào đúng 2 ngày nữa.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý thuận lợi, tài lộc vượng sắc, con đường công danh rộng mở vào đúng 2 ngày tới. Nếu mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì con giáp này nên tập trung làm việc đừng tìm kiếm các mối bận tâm khác, hãy để bản thân được hưởng thành quả sau những cố gắng nỗ lực.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có phần khởi sắc hơn trước. Bạn được mọi người xung quanh yêu quý vì thoáng tính, sống thật lòng, không thích giả tạo. Vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người, cuối tuần có thời gian đưa con cái đi chơi.

Đúng 2 ngày cuối tuần (2/7-3/7), Thần Tài chấm sổ vàng, Cát Tinh nâng đỡ số mệnh, 3 con giáp 'lưng tựa núi vàng', tài lộc nhân đôi, cả đời tiền tài viên mãn - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tý thuận lợi, tài lộc vượng sắc, con đường công danh rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Về phương diện tài lộc, người tuổi Sửu sẽ có nhiều cát khí, làm việc có chủ kiến, vững vàng nên mang nhiều thông tin tốt lành về sự nghiệp, tiền bạc. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nó ngụ ý chuyện tiền tài chín muồi đến cực điểm. Bản thân thì tự tin có khả năng điều chỉnh vận tài chính khá tốt.

Đúng 2 ngày tới, con giáp này sẽ dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn. Bạn dám hi sinh, dám nói lên lời mình yêu. Tuổi Sửu một khi yêu ai đó thì sẽ không ngừng thể hiện sự quan tâm cũng như hi sinh vì người ấy. Bạn quan tâm đến người kia còn hơn cả quan tâm đến chính mình.

Đúng 2 ngày cuối tuần (2/7-3/7), Thần Tài chấm sổ vàng, Cát Tinh nâng đỡ số mệnh, 3 con giáp 'lưng tựa núi vàng', tài lộc nhân đôi, cả đời tiền tài viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cát khí, làm việc có chủ kiến, vững vàng nên mang nhiều thông tin tốt lành về sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão thăng tiến, tài lãnh đạo của bạn phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt là người trong lĩnh vực kinh doanh có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, hàng hóa buôn may bán đắt thuận buồm xuôi gió.

May mắn là tam hợp quý nhân giúp cho tuổi Mão nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Tình yêu không cần phải lời nói ngọt ngào, chỉ cần dùng hành động để chứng minh những điều này để đối phương biết. Bản mệnh hãy để cho trái tim lên tiếng, để cảm xúc của mình dẫn dắt.

Đúng 2 ngày cuối tuần (2/7-3/7), Thần Tài chấm sổ vàng, Cát Tinh nâng đỡ số mệnh, 3 con giáp 'lưng tựa núi vàng', tài lộc nhân đôi, cả đời tiền tài viên mãn - Ảnh 3
Vận trình công việc của người tuổi Mão thăng tiến, tài lãnh đạo của bạn phát triển - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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