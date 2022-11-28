Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 30/11: 'Ông Tổ xổ số' gọi tên 3 con giáp bất ngờ trúng độc đắc, thao thức vì nhiều tiền, vàng bạc nhét chật két, bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 11:15

'Ông Tổ xổ số' gọi tên, 3 con giáp bội thu tài lộc, cuộc đời sang trang, sẽ công thành danh toại, không chỉ sự nghiệp vững chắc mà cuộc sống cũng hạnh phúc mỹ mãn.

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thuộc mẫu người có tham vọng và hoài bão lớn. Dù làm công việc gì, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 30/11: 'Ông Tổ xổ số' gọi tên 3 con giáp bất ngờ trúng độc đắc, thao thức vì nhiều tiền, vàng bạc nhét chật két, bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Đường tài lộc vượng, tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Tuổi Thìn cũng nên bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần khá dồi dào từ khung giờ này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình. Đáng lưu ý là nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 30/11: 'Ông Tổ xổ số' gọi tên 3 con giáp bất ngờ trúng độc đắc, thao thức vì nhiều tiền, vàng bạc nhét chật két, bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình kiếm tiền chẳng phải khi nào cũng dễ dàng. Đôi lúc sẽ có những kẻ xấu tung tin giăng bẫy, nhưng chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ siêng năng, có năng lực, luôn tò mò về thế giới. Họ thích tìm hiểu những điều mới, ham học hỏi và là người có tinh thần trách nhiệm. Những người này tuổi trẻ thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng càng về trung niên, vận trình sẽ càng phất.

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 30/11: 'Ông Tổ xổ số' gọi tên 3 con giáp bất ngờ trúng độc đắc, thao thức vì nhiều tiền, vàng bạc nhét chật két, bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ khung giờ này người tuổi Ngọ được các sao tốt lành soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ, người chăm chỉ tích cực sẽ đẩy mạnh được việc tiết kiệm của mình. Lời khuyên dành cho những chú Ngựa trong thời gian tới là duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân, đừng quá cứng nhắc chuyện đúng sai. Làm được điều này, tuổi Ngọ dễ có thêm quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 13h chiều Thứ 4 ngày 30/11, Cát Thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Tử vi 13h chiều Thứ 4 ngày 30/11, Cát Thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Mỗi chúng ta đều có một số phận khác nhau và một cuộc đời khác nhau. Có người sinh ra phú quý, cả đời vô lo. Trong đó có 3 con giáp được ban tiềm năng trở nên giàu có hơn trong khung giờ này.

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