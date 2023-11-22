Đúng 18h ngày hôm nay 22/11/2023, 3 con giáp cát vận hanh thông, giàu có bùng nổ, tiền tỷ về tay, hạnh phúc mỹ mãn

Đúng 18h ngày hôm nay 22/11/2023, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý duy trì được tinh thần nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Càng là việc khó bạn lại càng muốn chứng tỏ khả năng của mình.

Kim sinh Thủy báo hiệu nhiều tin mừng trên phương diện tình cảm cho bản mệnh. Bạn đã dám dũng cảm đối diện với lòng mình và nhận ra tình cảm dành cho một ai đó. Bạn cũng quyết tâm hơn trong việc kéo gần khoảng cách với đối phương.

Tuy nhiên, bản mệnh làm gì cũng cần chú ý tới hoàn cảnh và mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng quá tập trung vào việc thể hiện bản thân kẻo trở thành kẻ "múa rìu qua mắt thợ", chưa chắc đã nhận được sự khâm phục của người khác.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 18h ngày hôm nay 22/11/2023, Kim khắc Mộc cho thấy người tuổi Mão độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn chớ nên vội vàng cho đối phương cơ hội bởi chưa chắc đó đã là người đáng tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình thì cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Bạn có thể hành động vô tâm nhưng đó có thể trở thành nguồn cơn cho những lời xì xào, bàn tán không hay của người khác.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc và bắt tay vào thực hiện những kế hoạch phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 18h ngày hôm nay 22/11/2023, tuổi Mùi thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc, được tín nhiệm và đảm nhận nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho con giáp này dễ rơi vào tầm ngắm của những ánh mắt đố kỵ từ đối tác.

Ảnh minh họa: Internet

Những suy nghĩ tiêu cực như vậy có thể khiến đối tác cố ý tạo ra những khó khăn để làm trở ngại cho công việc của bản mệnh. Dù cả hai đều có xuất phát điểm giống nhau và làm việc trong môi trường đồng nhất, nhưng nếu không thận trọng và tỉnh táo, bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn không mong muốn.

Trong tình cảm, tuổi Mùi có thể phải đối mặt với lo ngại về sự nhạt nhòa. Có thể là lời khuyên tốt khi giảm đôi chút cảm xúc cá nhân và không đặt quá nhiều tâm trí vào mối quan hệ.

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