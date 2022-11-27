Nhắc đến những con giáp may mắn trong cuối tuần này, đặc biệt vào 18h chiều 27/11 không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém.

Trong ngày cuối tuần, bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dù là ngày nghỉ nhưng cơ hội kiếm tiền không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn.

Tử vi cuối tuần cho thấy bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, mọi chi tiêu vượt quá sức chi trả mà bản mệnh lâm vào trạng thái suy sụp, nợ nần khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do Hung tinh chiếu mệnh khiến bạn va vấp vào những chuyện không đâu vào đâu, thở thôi cũng mất tiền, tệ hơn là mất tiền oan hay bị mất tiền do sự bất cẩn nào đó.

Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc thăng trầm đến tuyệt vọng nhưng may sao con giáp này vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo để hiên ngang bước qua.

Cụ thể vào 18h chiều 27/11, tuổi Sửu sẽ biến nguy thành nan, tiền về tay như thác đổ, mọi rắc rối được gỡ bỏ nhờ có sự giúp lực của quý nhân.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Từ 18h chiều 27/11, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.