Đúng 17h ngày 9/7, Thần đồng tiên tri khẳng định 100% 2 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, chạm đỉnh công danh, làm ăn thuận lợi, muộn phiền tan biến, tiền cứ thế đổ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 18:32

Những con giáp dưới đây may mắn vượt trội, vượng vận quý nhân, tiền tiêu không hết, có nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 11/7, đúng 17h cho biết, tài lộc của người tuổi Mão sẽ trở nên hanh thông rộng mở, càng về hậu vận càng suôn sẻ, có thể tiến hành các công việc quan trọng nhưng gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn. Bạn nên xem xét mở rộng kinh doanh hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Con giáp này làm gì cũng có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Tuổi Mão chính là báu vật mang đến nhiều may mắn, hy vọng của gia đình. Bạn sẽ được cấp trên tin yêu, cất nhắc vào làm ở vị trí thuận lợi để phát huy năng lực. Nhờ các mối quan hệ thân tình, Mão cũng nhận thêm được những công việc tay ngang giúp thu nhập ngày càng rủng rẻnh.

Với người kinh doanh, các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Là người tự lực, tự cường, nguời tuổi Mèo biết cách biến khó khăn thành cơ hội. Khi công việc chính bị ngưng trệ, bạn vẫn có thể kiếm được tiền nhờ nghề tay trái.

Đúng 17h ngày 9/7, Thần đồng tiên tri khẳng định 100% 2 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, chạm đỉnh công danh, làm ăn thuận lợi, muộn phiền tan biến, tiền cứ thế đổ vào nhà - Ảnh 1
Tử vi ngày 11/7, đúng 17h cho biết, tài lộc của người tuổi Mão sẽ trở nên hanh thông rộng mở, càng về hậu vận càng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian này, vận quý nhân của người tuổi Thân rất vượng, bạn làm gì cũng được người tốt giúp đỡ. Cộng thêm với sự nhạy bén trong kinh doanh, người tuổi khỉ sẽ kiếm được bộn tiền. Ngoài ra, nhờ bản tính lương thiện, nhân hậu, tuổi Thân đi đâu cũng được mọi người yêu mến và sẵn lòng giúp đỡ.

Tử vi nói rằng tuổi Thân tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn lại giàu lòng vị tha. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tài vận của người tuổi Thân trong thời điểm này vượng lên thấy rõ, các mối đầu tư, làm ăn đều như ý, thu về lợi nhuận dồi dào. Bạn nên xem xét mở rộng kinh doanh hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới giúp tăng thêm lợi nhuận, tránh được thất thoát tiền bạc.

Đúng 17h ngày 9/7, Thần đồng tiên tri khẳng định 100% 2 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, chạm đỉnh công danh, làm ăn thuận lợi, muộn phiền tan biến, tiền cứ thế đổ vào nhà - Ảnh 2
Tài vận của người tuổi Thân trong thời điểm này vượng lên thấy rõ, các mối đầu tư, làm ăn đều như ý, thu về lợi nhuận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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